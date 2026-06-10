w.o.d.、TVアニメ『勇者のクズ』EDテーマ収録のシングルCD「NON-FICTION」本日リリース。アニメ映像で構成されたMV公開も
w.o.d.が、TVアニメ『勇者のクズ』EDテーマに起用されている「NON-FICTION」のシングルCDを本日リリースした。なお、シングルCDをリリースするのは2023年9月に発売した「STARS」以来約3年ぶりとなる。
「NON-FICTION」は、“人生”をテーマに綴られた歌詞にw.o.d.らしいロックサウンドで疾走感が溢れる1曲だという。。収録内容は、表題曲の「NON-FICTION」のほか、nerdwitchkomugichan、SPARK!!SOUND!!SHOW!!・タクマ、SATOHの3アーティストによる計3曲の「NON-FICTION」リミックスをCD限定で収録。w.o.d.の楽曲がリミックスされるのは初となり、本シングルCDでしか聞けない3アーティストがそれぞれの解釈で仕上げる「NON-FICTION」をぜひチェックしていただきたい。また、CDは期間生産限定盤として発売される。
さらに、本日21時に「NON-FICTION」[『勇者のクズ』ver. MUSIC VIDEO] が、w.o.d. YouTubeチャンネルにて公開されることも決定した。TVアニメ『勇者のクズ』の映像で制作された本MVも楽曲とともに楽しんでほしい。
◾️シングル「NON-FICTION」
2026年6月10日（水）リリース
CD購入：https://w-o-d.lnk.to/NON-FICTION
形態：期間生産限定盤 価格：￥1,560（税込）
▼収録楽曲
M1:NON-FICTION
M2:NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-
M3:NON-FICTION -タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) Remix-
M4:NON-FICTION -SATOH Remix-
M5:NON-FICTION -TV size version-
M6:NON-FICTION -Instrumental version-
▼CDショップ購入特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
アニメイト：オリジナルましかくブロマイド
セブンネット：オリジナルアクリルチャーム ピック型
ネオウィング：オリジナルL判ブロマイド
※上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
※Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。
◾️「RISE」
2026年5月23日（土）リリース
配信：https://wod.lnk.to/RISE
作詞作曲：サイトウタクヤ 編曲：w.o.d.
▼どこでもRISEチャレンジ”実施中
https://www.wodband.com/news/9140.html
◾️＜w.o.d. ”2026 ONE MAN TOUR”＞
2026年
08.30(日) 金沢EIGHT HALL
OPEN 17:30 START 18:00
09.12(土) 岡山IMAGE
OPEN 17:30 START 18:00
09.13(日) 福岡BEAT STATION
OPEN 17:30 START 18:00
09.17(木) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN 18:00 START 19:00
09.19(土) 新栄シャングリラ
OPEN 17:30 START 18:00
09.25(金) 仙台MACANA
OPEN 18:30 START 19:00
09.27(日) 札幌PENNY LANE24
OPEN 17:00 START 18:00
10.03(土) GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00 START 18:00
10.08(木) Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 START 19:00
チケット価格：前売 4,800円（D代別）
詳細：https://www.wodband.com/news/8984.html
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