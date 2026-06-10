◾️シングル「NON-FICTION」

2026年6月10日（水）リリース

CD購入：https://w-o-d.lnk.to/NON-FICTION

形態：期間生産限定盤 価格：￥1,560（税込）

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

▼収録楽曲

M1:NON-FICTION

M2:NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-

M3:NON-FICTION -タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) Remix-

M4:NON-FICTION -SATOH Remix-

M5:NON-FICTION -TV size version-

M6:NON-FICTION -Instrumental version-

▼CDショップ購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

セブンネット：オリジナルアクリルチャーム ピック型

ネオウィング：オリジナルL判ブロマイド

※上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

※Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。