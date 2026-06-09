2026年7月1日より放送開始決定！TVアニメ『LV999の村人』メインPV＆メインキービジュアル公開！ さらに、OP/EDアーティストも解禁！

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シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするTVアニメ『LV999の村人』の先行上映会が6月7日(日)に開催され、放送開始日が2026年7月1日（水）からテレ東、BSフジにて順次放送開始、更にはABEMA・DMM TVで独占見放題配信となることが発表された。

放送日時の決定にあわせて、本作のメインキャラクターたちが勢揃いしたメインキービジュアル、および迫力の最新映像を盛り込んだメインPVを公開！合わせて物語を彩る主題歌情報も一挙解禁。EDテーマはゆきむら。が担当することが発表になり、更に先日発表された藍月なくる＆棗いつきによるOPテーマと合わせて、3名からコメントも到着した。

『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中。

「月刊コンプエース」にてコミカライズも連載されており1〜20巻が発売中。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計380万部を突破している。

●楽曲情報

OPテーマ

藍月なくる＆棗いつき

「Not a Hero」

＜藍月なくるコメント＞

OPテーマを歌わせていただきました、藍月なくると申します。

楽曲が持つ勢いや熱量をしっかりお届けできるよう、一音一音に想いを込めて歌わせていただきました。

聴いてくださる皆さんに前へ進む力や勇気を感じていただけるような一曲になっていたら嬉しいです！

＜棗いつきコメント＞

こんにちは。OPテーマのボーカルと作詞を担当させていただきました、棗いつきです。 Not a Heroは、「自分で自分を諦めないこと」をテーマに歌った楽曲です。アースクリアで活躍する鏡くんたちや、日々を生き抜くあなた自身と一緒に戦うような、エネルギッシュな歌になりました。アニメ本編とあわせて楽しんでいただけましたら幸いです。

EDテーマ

ゆきむら。

「HP」

＜ゆきむら。コメント＞

現実に生きる1人の人間として、自分の過去から今を繋ぐ温度と重ねて「HP」という楽曲を歌わせていただきました。「強さ」とは特別な力だけじゃなく、「それでも前に進もうとする意志」だと思っています。呼吸が続く限り、僕たちは皆、果てしない物語の主人公です。この曲が、誰かの孤独や葛藤にそっと寄り添う小さな光になれますように。

●リリース情報

TVアニメ『LV999の村人』Blu-ray BOX上巻

2026年10月28日発売

詳細はこちら

https://lv999-anime.com//blu-ray/1

●作品情報

TVアニメ『LV999の村人』

2026年7月より、テレ東、BSフジにて放送開始！

テレ東：7月1日（水）より 毎週水曜 24：00 〜

BSフジ：7月2日（木）より 毎週木曜 24：30 〜

配信情報

ABEMA・DMM TVにて独占見放題配信決定！

（第1話地上波同時、第2話以降地上波1週間先行）

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

＜イントロダクション＞

剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で

彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！

【スタッフ】

原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

サブキャラクターデザイン：岩岡優子

プロップ＆モンスターデザイン：樫内乃恵子

美術監督：堺 駿介

色彩設計：佐野ひとみ

色彩設計補佐：会沢可奈

撮影監督：藤野祐介

撮影監督補佐：山城悠以

３DCGディレクター：織田頼信

２Dデザインワークス：徳丸仁志

編集：池田康隆

音響監督：小泉紀介

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：中村 博

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

オープニングテーマ：藍月なくる&棗いつき「Not a Hero」

エンディングテーマ：ゆきむら。「HP」

【キャスト】

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島粼信長 ※正式な漢字表記は「たつさき（山へんに立・可）」の「粼」となります。

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀 葵

パルナ：Lynn

メノウ：梅原裕一郎

©星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『LV999の村人』公式サイト

https://lv999-anime.com/