映画『まどマギ』過去3作品リバイバル上映決定 [前編]始まりの物語・[後編]永遠の物語・[新編]叛逆の物語
アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（8月28日公開）の公開に先駆けて、2012年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編]永遠の物語』、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語』の3作品のリバイバル上映が決定した。
【画像】懐かしい！映画『まどマギ』過去3作品のビジュアル
[前編]始まりの物語は7月10日より、[後編]永遠の物語は7月17日より公開され、「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」は、それぞれDolby Cinema（ドルビーシネマ）での2週間限定上映を予定している。また、「[新編]叛逆の物語」の上映開始日、上映劇場は後日発表される。
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
■「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」上映劇場
北海道 TOHOシネマズすすきの
東京 新宿バルト９
東京 TOHOシネマズ大井町
神奈川 T・ジョイ横浜
埼玉 MOVIXさいたま
愛知 ミッドランドスクエアシネマ
大阪 T・ジョイ梅田
大阪 TOHOシネマズららぽーと門真
京都 MOVIX京都
福岡 T・ジョイ博多
【画像】懐かしい！映画『まどマギ』過去3作品のビジュアル
[前編]始まりの物語は7月10日より、[後編]永遠の物語は7月17日より公開され、「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」は、それぞれDolby Cinema（ドルビーシネマ）での2週間限定上映を予定している。また、「[新編]叛逆の物語」の上映開始日、上映劇場は後日発表される。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
■「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」上映劇場
北海道 TOHOシネマズすすきの
東京 新宿バルト９
東京 TOHOシネマズ大井町
神奈川 T・ジョイ横浜
埼玉 MOVIXさいたま
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