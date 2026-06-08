『頭文字D』本物の「ハチロク」実車、名古屋に登場 場所は駅直結「タカシマヤ ゲートタワーモール」内で
『頭文字D（イニシャルD）』公式ライセンスグッズを中心としたCAMSHOPポップアップストアが、名古屋駅直結の「タカシマヤ ゲートタワーモール」で開催されており、「本物のTOYOTA スプリンタートレノ AE86（通称ハチロク）」が登場している。
【画像】実用的かも…『頭文字D』「ハチロク」ウエットティッシュケース
今回、同モール7階に「AE86」の実車が展示。買い物客や国内外の熱心な作品ファンが足を止め、スマホを掲げて熱心に写真撮影を行う姿が連日見られている。
イベントはオープン（6月1日）から5日間の平日期間のみで、累計売上100万円を突破したという。さらなる盛り上がりが期待される。
■開催場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス
■開催期間：2026年6月1日（月）〜 6月24日（水）［期間限定開催］
■ 展示内容：TOYOTA AE86（実車）車両展示、各種公式ライセンスグッズ・玩具・アパレル等の物販
【画像】実用的かも…『頭文字D』「ハチロク」ウエットティッシュケース
今回、同モール7階に「AE86」の実車が展示。買い物客や国内外の熱心な作品ファンが足を止め、スマホを掲げて熱心に写真撮影を行う姿が連日見られている。
イベントはオープン（6月1日）から5日間の平日期間のみで、累計売上100万円を突破したという。さらなる盛り上がりが期待される。
■開催場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス
■開催期間：2026年6月1日（月）〜 6月24日（水）［期間限定開催］
■ 展示内容：TOYOTA AE86（実車）車両展示、各種公式ライセンスグッズ・玩具・アパレル等の物販
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優