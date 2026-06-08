＜20代、結婚よりキャリア？＞「仕事か、結婚か」二択しかなかった私。でも娘は…？【第3話まんが】
私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユは大手企業に勤める社会人で、近頃ようやく責任ある仕事を任されるようになったところです。そんななか彼氏のヨウタくんからプロポーズされたマユ。タカヒロは話を聞き、「今すぐ断れ！」と激怒しました。結婚はキャリアの邪魔にしかならないと言うのです。けれど真剣に考えているからこそ、マユも悩んでいるのに……！ 私は母親としてどう声をかけたらいいのでしょう。
私が結婚したのも、今のマユと同じ26歳のときでした。あのときは結婚か仕事かの二択。本社へ戻るタカヒロに仕事を辞めてついていくことになり、両立に悩むことなどなかったのです。会社でも盛大に祝われ、送り出されました。
私のときは「結婚」と「仕事」、どちらも手放さないというのは難しい状況でした。けれどマユは違います。きっと両立しながらやっていく方法だってあるはずです。タカヒロが言うことは極端だし、必ずしもどちらかだけを選ぶ必要はないでしょう。
タカヒロとマユの言い争いを聞いた夜。私はマユに何をしてあげられるだろうと考え、26歳で結婚した当時のことを思い出していました。「結婚」か「仕事」かの選択をせざるを得なくて、当たり前のように寿退社を選んだけれど……。今でもあの充実していた時間を懐かしく思い出します。私だって仕事を続けられるものなら続けたかったです。
今は両立できる時代なのに、タカヒロは頑なに「キャリアの邪魔だ」と言ってマユの結婚に反対しています。私が願うのは、愛するわが子が幸せになることだけ。明日タカヒロのいない場で、じっくりマユの気持ちを聞いてあげたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私が結婚したのも、今のマユと同じ26歳のときでした。あのときは結婚か仕事かの二択。本社へ戻るタカヒロに仕事を辞めてついていくことになり、両立に悩むことなどなかったのです。会社でも盛大に祝われ、送り出されました。
私のときは「結婚」と「仕事」、どちらも手放さないというのは難しい状況でした。けれどマユは違います。きっと両立しながらやっていく方法だってあるはずです。タカヒロが言うことは極端だし、必ずしもどちらかだけを選ぶ必要はないでしょう。
タカヒロとマユの言い争いを聞いた夜。私はマユに何をしてあげられるだろうと考え、26歳で結婚した当時のことを思い出していました。「結婚」か「仕事」かの選択をせざるを得なくて、当たり前のように寿退社を選んだけれど……。今でもあの充実していた時間を懐かしく思い出します。私だって仕事を続けられるものなら続けたかったです。
今は両立できる時代なのに、タカヒロは頑なに「キャリアの邪魔だ」と言ってマユの結婚に反対しています。私が願うのは、愛するわが子が幸せになることだけ。明日タカヒロのいない場で、じっくりマユの気持ちを聞いてあげたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子