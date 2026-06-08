縛られたまま裸足で逃げ…強盗被害に遭った韓国女優、近況を明かす「安定を取り戻している」

女優キム・ギュリが、自宅に強盗が侵入した事件の後の近況を伝え、ファンを安心させた。

去る6月7日、キム・ギュリは自身のSNSを通じて、散歩中に撮影した写真とともに、現在の心境を綴った文章を投稿した。

【画像】裸足で強盗から逃げるキム・ギュリ、防犯カメラに

彼女は、「外に散歩に出たら、綺麗な花道を見た」として、「けれど花道は、実は砂利道であるということをしばらく忘れていた」と綴った。

続けて、「その花道をこれからも黙々と歩んでいく」と付け加え、淡々とした意志を伝えた。

公開された写真には、花が満開の散歩道を歩いているキム・ギュリの姿が収められた。最近経験した衝撃的な事件を想起させる文章とともに、再び日常を取り戻していくという意志が垣間見え、注目を集めた。

キム・ギュリは自身を助けてくれた警察関係者にも感謝の意を伝えた。彼女は、「通報するやいなや光の速さで駆けつけてくれた三清（サムチョン）派出所と鍾路（チョンノ）警察署、強力4チームの刑事、科学捜査隊と総合状況室の警察の皆さん、何よりもチーム長のソ・グンさんのおかげで素早く安定を取り戻している」と明かした。

キム・ギュリ

加えて、「すべての方々に心から感謝する」として、「現在は家族の保護のもとでセキュリティを強化しながら過ごしている。健康に気をつける」と伝えた。

これに先立ち、キム・ギュリは5月20日、ソウル鍾路区北村（プクチョン）韓屋村にある自宅で強盗被害に遭った。当時、家にはキム・ギュリと女性の知人1人が一緒にいた。2人は、金品の強奪と暴行被害に遭ったとされている。

幸いにも2人は、縛られた状態で監視が緩んだ隙を突いて、靴も履かずに家の外へと抜け出し、市民に助けを求めて、危機を脱したと伝えられた。

その後、警察は捜査を行い、被疑者は自首した後に拘束された状態で検察に送致された。被疑者は、2026年初めにタレントのソ・ドンジュの自宅侵入事件にも関与していた人物であると判明した。