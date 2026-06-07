お笑いタレント・有吉弘行（52）が7日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、わが子に「絶対にやってやろう」と決めていることについて語る場面があった。

今月4日から10日までが「歯と口の健康週間」ということで、今回のテーマは「歯と口にまつわる話」となった。そこで有吉は「私は歯並びが大変悪いんですよ。生まれつき永久歯が1本ないものですから、どうしても前歯が隙っ歯になってしまったりとか。虫歯の状態が悪くて、インプラントは2本入ってます。特に矯正はしていません」と明かした。

そこで「歯とか歯並びは男親のが遺伝しやすいということで、これに責任を感じておりまして」といい「あれをやってやりたい、これをやってやりたいということはないんですけど。歯の矯正だけは絶対にやってやろうと」と語った有吉。

また「歯並びが悪いと、隙間が多かったり、斜めになってたりして歯ブラシが届きにくくて。面倒くさいこともあって、歯肉炎にもなりやすいということなので。歯医者さんにもよく怒られますので、丁寧にやっておりますけども」と苦労を明かしていた。