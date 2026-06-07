U-16日本代表FWオツコロ海桜が1ゴール1アシスト

U-16日本代表は6月5日、U1-6インターナショナルドリームカップ2026の第2節でU-16フランス代表と対戦。

3-1で勝利した。元ラグビー日本代表のオツコロ・カトニ氏を父に持つFWオツコロ海桜（昌平高）が角度のないところからシュートで決定的な3点目を奪った。

福島のJヴィレッジで行われている今大会。日本は初戦でU-16コートジボワール代表に3-2で勝利し、連勝を狙ってフランスと激突した。

日本は前半13分、相手のミスを突いてFW三井寺眞（横浜F・マリノス）が先制点をマークすると、同28分にはオツコロの右からの折り返しをFW迫田凌和（RB大宮アルディージャU18）が冷静に押し込みリードを広げた。

そして、1点を返されて迎えた後半3分だった。ボックス内へ走り込んだオツコロがDFをうまくブロックして足元にボールを収めると、ゴール右の角度のない位置から右足で蹴り込む技ありのシュートを叩き込んだ。

厳しいエリアからでも果敢にゴールを狙うストライカーらしい一撃に、ファンからは「よく角度ないところから決めたな」「育成が成功してて未来が明るい！」「レベル高」「凄いな「フィジカル強い」といったコメントが寄せられた。強豪フランス相手に示した1得点1アシストは大きな自信につながりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）