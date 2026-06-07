SixTONESジェシーは「実はなんでもちょっとできない」田中樹＆森本慎太郎が“不器用な素顔”明かす「愛おしいよね」
【モデルプレス＝2026/06/07】SixTONESの森本慎太郎と田中樹が、6月6日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。ジェシーの“可愛い”一面について語る場面があった。
【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美
この日、グループ名にちなんだ「6」が並ぶ「6月6日」の放送であることから、田中が「6月6日が習い事とか楽器を始めるのに演技が良い日らしい」と切り出し、幼少期の習い事についてトーク。森本は、空手で「関東大会連覇」の経歴があるほか、水泳や塾に通っていたと話し、田中は野球、サッカー、水泳など様々な習い事や部活に取り組んでいたことを明かした。
さらに、メンバーの習い事事情が気になった2人は「きょも（京本大我）は水泳やってたらしいよ」と言い、京本・松村北斗・ジェシーの空手や高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）のサッカーなども紹介。しかし森本は「ジェシーが読めない」「前にサッカーやってたって言ってたけど…」と、ジェシーの空手以外の習い事事情はあまり知らないと語った。
田中はジェシーについて「あいつさ、なんでもできそうで、実はなんでもちょっとできないの」と暴露。「野球もちょっとできないし、サッカーもちょっとできないし、実は足もそんなに速くない」「あいつ全部がちょっとできないんだよね」とジェシーの意外な一面を明かした。
そんな不器用な一面について田中が「なんか可愛いよね」と話すと、森本も「愛おしいよね」と共感し、2人でジェシーの愛らしさを語る展開に。田中はさらに、英語についても「英語ペラペラじゃんって思うけど、単語とか聞くと翻訳機かける」「自然な会話はできるんだけど…実は全部ちょっとできない」と語り、ジェシーの愛らしい不器用さを楽しげに語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES森本慎太郎＆田中樹、幼少期の習い事遍歴告白
この日、グループ名にちなんだ「6」が並ぶ「6月6日」の放送であることから、田中が「6月6日が習い事とか楽器を始めるのに演技が良い日らしい」と切り出し、幼少期の習い事についてトーク。森本は、空手で「関東大会連覇」の経歴があるほか、水泳や塾に通っていたと話し、田中は野球、サッカー、水泳など様々な習い事や部活に取り組んでいたことを明かした。
◆SixTONES森本慎太郎＆田中樹、ジェシーの意外な不器用さ明かす
田中はジェシーについて「あいつさ、なんでもできそうで、実はなんでもちょっとできないの」と暴露。「野球もちょっとできないし、サッカーもちょっとできないし、実は足もそんなに速くない」「あいつ全部がちょっとできないんだよね」とジェシーの意外な一面を明かした。
そんな不器用な一面について田中が「なんか可愛いよね」と話すと、森本も「愛おしいよね」と共感し、2人でジェシーの愛らしさを語る展開に。田中はさらに、英語についても「英語ペラペラじゃんって思うけど、単語とか聞くと翻訳機かける」「自然な会話はできるんだけど…実は全部ちょっとできない」と語り、ジェシーの愛らしい不器用さを楽しげに語っていた。（modelpress編集部）
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