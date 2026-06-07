ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は6日（日本時間7日）、同10位のドイツと対戦。今大会でエース級の活躍をする和田由紀子の肩に「タトゥー入ってるの？」と視聴者の視線が集まっている。

日本は初戦のフランスに3-1、第2戦のウクライナに3-1で勝利。2試合とも先発した和田は2戦連続で2桁得点を挙げるなど活躍している。

注目を集めたのは左肩。ベージュのテーピングがぐるぐる巻きになっているが、黒い線が入っており、引きで見るとタトゥーのように見えなくもない。昨年も同様のテーピングを巻いた北窓絢音が話題となった。

今大会の日本戦はU-NEXTで中継されている。ここまでの試合では、昨年に続き勘違いする視聴者も現れた。ネット上では様々な声が上がっている。

「和田さん肩にイカついスミ入れてんなーと思ったらテーピングの柄でした」

「和田選手は肩にtattooが入ってるの？」

「和田の肩のテーピング最初タトゥーかと思ってなんだ？って思ってしまった笑」

「和田の肩にタトゥー入ってるのかと思った。たぶん、テーピング？」

日本はドイツ戦の第1セットで、和田が3得点、佐藤淑乃が7得点するなど終始優勢に進め、25-20で奪った。



（THE ANSWER編集部）