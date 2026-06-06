ケンドーコバヤシ、千原兄弟・千原ジュニアが２日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。

この日は「六星占術」でブームを起こし、バラエティー番組では「視聴率の女王」と呼ばれた占い師・細木数子さんのことが話題に。

ケンコバは、レイザーラモンＨＧが細木さんとの共演で激怒させてしまったことを述懐。

「僕がＨＧに聞いてたのは…。ＨＧが目の前で腰を振って。（細木さんに）『あんた、何してんのよ…？』って言われたら…。「セイ！セイ！セイ！」って近寄って。ここ（細木さんの顔の目の前）で風が当たるぐらいに（腰を）振ったらしいんですよ…。（ＨＧは）『細木さん！あなたの大殺界ここにあります！』みたいな。そりゃ怒られるわ…って」と呆れた。

「（細木さんに）めちゃくちゃキレられて。『もう撮影中止！』みたいな。（スタッフから）『謝りに行ってください！』って。『その格好で行ったらダメです！』って」と苦笑した。

ケンコバは「私服に着替えたら…。皆さん、ご存知とは思いますけど、めちゃくちゃハンサムなんです。めっちゃカッコいいんですよ。ＨＧって。顔も。スタイルもいいし」と説明。「それで（ＨＧが）『細木さん、すみませんでした！』って言うたら『イケメン…』って言われて、終わったらしいんですよ。それで無事、もう手打ちになったという…」と、すんなり謝罪が受け入れられたことを明かし、笑わせていた。