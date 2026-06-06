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AI覇権戦争の裏側で、ある半導体企業が静かに存在感を増している。NVIDIAのCEOが「次の1兆ドル企業」と称したMarvell Technologyだ。実業家のマイキー佐野氏が、この企業の正体とAI業界における特異な立ち位置を詳しく解説している。



AIの学習から推論へと需要が拡大する中で、課題として浮上しているのがデータセンター内の接続技術だ。数万個のGPUを単体で動かすのではなく、一体の巨大な計算エンジンとして連動させるには、チップ間を超高速でつなぐネットワーク基盤が不可欠になる。この領域でMarvellは圧倒的な技術力を持つ。光通信向けのDSP市場において高いシェアを握り、データセンターの電力消費や通信遅延といった根深い課題を解決するチップを次々と展開している。



もう一つ見逃せないのが、Marvellが採る「カメレオン戦略」だ。NVIDIAのエコシステムに参加しながら、同時に巨大IT企業が独自に設計するカスタムチップの開発も支援している。設計から大量生産まで一気通貫で対応できるため、AmazonやMicrosoftがNVIDIA依存を減らしたい局面で、頼りになる相棒的存在として機能している。どちらの陣営にも深く関わりながら中核インフラを押さえるという、この立ち位置こそがMarvellの独自性だ。



この戦略を支えるのが光通信分野で積み上げてきた独自技術だ。競合が容易に模倣できない特許資産を持ち、さらには光通信スタートアップの買収を通じて、チップ同士を銅線ではなく光の経路で直結する次世代技術の獲得も進めている。現時点での市場シェアや売上規模ではBroadcomに大きく及ばないが、主要クラウド企業の核心部分を担う案件を着実に積み上げている点が市場の期待を集めている。



ただし、佐野氏は手放しで楽観はしない。現在の株価評価は期待先行の面があり、収益性の実証と顧客依存度の分散が今後の焦点になると見ている。台湾勢や低コストの競合が大口案件を狙う動きも出ており、Marvellの成長シナリオが本当に成立するかは、これからの決算が証明していくことになる。