Dianaがイニング間イベントに登場

DeNAオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」が、球団の「I☆YOKOHAMA」シンボルキャラクターのチャピーと繰り広げる“あざとさ”が「本当にかわいい」などと話題となっている。

2日に横浜スタジアムで行われたDeNA-楽天戦での2回裏に行われたイニング間イベント「本物を見ぬけ！ リアルフェイク」の様子を「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeで公開。dianaの3人とチャピーが登場した。

dianaのメンバーはチャピーの被りものを着用。満面の笑顔で揃って首を右、左に倒すパフォーマンス。そしてチャピーの手元には「パテレ行き」と書かれたタオルが掲げられていた。

セ・リーグ球団側から、まさかの「パーソル パ・リーグTV」の人気コーナー出演へのアピール。「あまりにも姑息なパテレ行き奪取」「かわいいい」「本当可愛い」「夢に出てきそう」「チャピーのかわいさがバレる」「ついに俺たちのチャピーがパテレに降臨」「目が離せない」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）