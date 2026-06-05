堺雅人主演『VIVANT』プロデューサーが続編前に「まだ回収されていない“謎”」「新たに明かされる“真実”」 “再配信”3つの理由【コメント全文】
TBSでは、7月から2クール連続で俳優・堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送する。このほど、2026年3月22日から4月18日の約1ヶ月の期間限定でTVer／TBS FREEで無料配信した『VIVANT』第1シーズン全10話の再生数が450万回を突破。同日より、再び期間限定で第1シーズンの無料配信が決定した。
【写真】公式SNSが新イラストを公開！
この決定に、飯田和孝プロデューサーは、「2023年に放送、配信したにも関わらず、あれから3年経った今でも多くの方々にご視聴いただいたことに心から感謝申し上げます。第1シーズンを見ていただければ、続編をさらに楽しむことができますし、実は第1シーズンには未回収の謎が多く残されているんです」と、喜びの言葉に交え、続編の楽しみ方を示唆するコメントを寄せた。
無料配信は5日午後6時からスタート。各話の配信期間は異なるため、詳細は配信サイトで確認できる。
■飯田和孝プロデューサーコメント全文
2023年放送時も『VIVANT』は無料配信で多くの方々にご視聴いただきました。3年が経過した今回の配信でも変わらず見ていただけたこと、とても嬉しく思います。第2シーズンの放送がいよいよ来月に迫ったこの時期に、再び無料配信をさせていただくのには、いくつかの理由があります。
まずは、『VIVANT』第1シーズンをすでに見てくださっている皆様に向けて。第1シーズンには、まだ回収されていない“謎”や、第2シーズンで新たに明かされる“真実”、その種がたくさん埋まっています。沢山の考察を見させていただきましたが、まだ気づかれていないぞ、というものがチラホラあるなという印象です。ですので、この配信期間中に是非くまなくチェックしていただきたい、というのが一つ目の理由です。
二つ目は、『VIVANT』に触れたことがない皆様へ向けてとなります。『VIVANT』は考察が先行し、複雑だと感じる方もいると思いますが、実はシンプルな物語なんです。序盤は「大脱出劇」、中盤は「ヒーローもの」、終盤は「父子の話」なので、割と気軽に触れることができるんです。その点を確かめるつもりで、まずは第一話を見ていただけたら嬉しいです。この機会に是非、お気軽に見ていただきたい、というのが二つ目の理由となります。
三つ目は、『VIVANT』第2シーズンは、2クール連続放送が発表されていますが、期間だけではなく距離感も意識したプロジェクトになっています。視聴者の皆様も参加できて、身近に『VIVNAT』を感じてもらうための様々な展開を用意しています。その意味でも、スタート地点により多くのみなさまに立っていただきたい、ということが今回の最後の理由となります。
2026年はみなさまと一緒に、『VIVANT』ワールドを作っていきたいと思っています。放送まであと少し、まだ間に合います、よろしくお願いします!!!
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この決定に、飯田和孝プロデューサーは、「2023年に放送、配信したにも関わらず、あれから3年経った今でも多くの方々にご視聴いただいたことに心から感謝申し上げます。第1シーズンを見ていただければ、続編をさらに楽しむことができますし、実は第1シーズンには未回収の謎が多く残されているんです」と、喜びの言葉に交え、続編の楽しみ方を示唆するコメントを寄せた。
■飯田和孝プロデューサーコメント全文
2023年放送時も『VIVANT』は無料配信で多くの方々にご視聴いただきました。3年が経過した今回の配信でも変わらず見ていただけたこと、とても嬉しく思います。第2シーズンの放送がいよいよ来月に迫ったこの時期に、再び無料配信をさせていただくのには、いくつかの理由があります。
まずは、『VIVANT』第1シーズンをすでに見てくださっている皆様に向けて。第1シーズンには、まだ回収されていない“謎”や、第2シーズンで新たに明かされる“真実”、その種がたくさん埋まっています。沢山の考察を見させていただきましたが、まだ気づかれていないぞ、というものがチラホラあるなという印象です。ですので、この配信期間中に是非くまなくチェックしていただきたい、というのが一つ目の理由です。
二つ目は、『VIVANT』に触れたことがない皆様へ向けてとなります。『VIVANT』は考察が先行し、複雑だと感じる方もいると思いますが、実はシンプルな物語なんです。序盤は「大脱出劇」、中盤は「ヒーローもの」、終盤は「父子の話」なので、割と気軽に触れることができるんです。その点を確かめるつもりで、まずは第一話を見ていただけたら嬉しいです。この機会に是非、お気軽に見ていただきたい、というのが二つ目の理由となります。
三つ目は、『VIVANT』第2シーズンは、2クール連続放送が発表されていますが、期間だけではなく距離感も意識したプロジェクトになっています。視聴者の皆様も参加できて、身近に『VIVNAT』を感じてもらうための様々な展開を用意しています。その意味でも、スタート地点により多くのみなさまに立っていただきたい、ということが今回の最後の理由となります。
2026年はみなさまと一緒に、『VIVANT』ワールドを作っていきたいと思っています。放送まであと少し、まだ間に合います、よろしくお願いします!!!