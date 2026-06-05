『孤独のグルメ』アジフライ専門店が舞台 今夜放送 第10話
松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第10話が5日放送される。
【場面写真】うまそう…アジフライを食べて笑顔を見せる五郎
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
第10話の舞台は、千葉県市原市の「高滝」。駅からタクシーに乗って、商談相手の藤原涼子（深川麻衣）が勤める干し芋工場へ向かう五郎。休憩所で五郎が持ってきたコーヒーカップを藤原に紹介し合計4つ購入することで商談がまとまる。
その後工場で作っている生干し芋を試食させてもらえることに。柔らかくて甘い生干し芋に感動し、小腹が満たされたら大腹が減った五郎は、タクシーに乗って店探しへ向かう。
駅の方へ向かって走っていると、「アジフライ専門店」と書かれた看板を発見し、大のアジフライ好きな五郎は迷うことなく入店。ホール担当の岩崎蔵（阿部亮平）に席を案内され、早速メニューを見ると、アジフライ以外にも珍しいフライの数々が。さらにトッピングも多く、自由自在な味付けに胸が高鳴る中、五郎が注文したフライ尽くしの料理とは。
【場面写真】うまそう…アジフライを食べて笑顔を見せる五郎
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
その後工場で作っている生干し芋を試食させてもらえることに。柔らかくて甘い生干し芋に感動し、小腹が満たされたら大腹が減った五郎は、タクシーに乗って店探しへ向かう。
駅の方へ向かって走っていると、「アジフライ専門店」と書かれた看板を発見し、大のアジフライ好きな五郎は迷うことなく入店。ホール担当の岩崎蔵（阿部亮平）に席を案内され、早速メニューを見ると、アジフライ以外にも珍しいフライの数々が。さらにトッピングも多く、自由自在な味付けに胸が高鳴る中、五郎が注文したフライ尽くしの料理とは。