『魔法科高校の劣等生』アニメ第二部、制作始動 ビジュアル解禁で「最強の兄妹が歩む未来は」
人気アニメ『魔法科高校の劣等生』のアニメ第二部の制作が発表された。あわせて第二部制作始動ビジュアルが解禁された。製作委員会は「最強の兄妹が歩む未来は――。引き続き『魔法科高校の劣等生』の応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
【動画】公開された『魔法科高校の劣等生』最新アニメ映像
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。ライトノベルが原作で、テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されている。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計3000万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが2014年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も2021年に放送された。現在、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が公開中。
【動画】公開された『魔法科高校の劣等生』最新アニメ映像
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。ライトノベルが原作で、テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されている。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計3000万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが2014年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も2021年に放送された。現在、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が公開中。
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