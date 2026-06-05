日経225先物：5日夜間取引終値＝30円安、6万7610円
5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万7610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては139.31円高。出来高は1万2607枚だった。
TOPIX先物期近は3978ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIX現物終値比26.15ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67610 -30 12607
日経225mini 67620 -20 258003
TOPIX先物 3978 +25.5 12964
JPX日経400先物 36075 +290 941
グロース指数先物 751 +14 1415
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3978ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIX現物終値比26.15ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67610 -30 12607
日経225mini 67620 -20 258003
TOPIX先物 3978 +25.5 12964
JPX日経400先物 36075 +290 941
グロース指数先物 751 +14 1415
東証REIT指数先物 売買不成立
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