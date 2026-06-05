　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万7610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては139.31円高。出来高は1万2607枚だった。

　TOPIX先物期近は3978ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIX現物終値比26.15ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67610　　　　　 -30　　　 12607
日経225mini 　　　　　　 67620　　　　　 -20　　　258003
TOPIX先物 　　　　　　　　3978　　　　 +25.5　　　 12964
JPX日経400先物　　　　　 36075　　　　　+290　　　　 941
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　 +14　　　　1415
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース