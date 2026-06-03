朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が公開され、復活した女子枠で現ＢＤライト級王者の細川一颯を投げ飛ばした経験のある女性が登場し、騒然となった。

緑のジャージ姿で登場したみうてこは「地元が細川一颯と同じで中学の時に地元のマックに生意気なヤツがいるなと思って、外出して背負い投げしたのが細川一颯でした」と明かし、ひな壇の細川も苦笑い。「本当に中学の時から見たまんま体格もデカくて柔道やってたみたいで。騒いでたら。どヤンキーなんですよ。呼び出されて『お前なめてんのか』って感じで。いきなり本当に道路で背負い投げされて」と告白。会社の社長である元アウトサイダーの萩原裕介からは「お前調子に乗ってるからもう１回投げてもらえ」と言われていた。

その後、ＲＩＺＩＮにも出場したとしぞうと組み合って投げ飛ばしたみうてこ。朝倉も「すごい音したぞ」と驚いていた。その後、一本背負い。投げてからの抑え込みも披露。としぞうも「返せない。なまら強いこいつ」と、つぶやいた。