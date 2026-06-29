ユーチューバー・ヒカル（35）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。格闘家・朝倉未来（33）がゲスト出演し、実業家・溝口勇児氏（41）の過激な言動を注意したと明かす場面があった。連日のようにネットを騒がせている溝口氏について、朝倉は「この敵の作り方は尋常じゃないですよね。あんなに敵作るのは才能じゃないですか」としながらも「一時期“やめてくださいよ”って言ったら、その次の日ぐらいにまたやってたん