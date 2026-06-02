脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、タレントの佐藤栞里（35）らと笑顔で写る最新ショットを披露し、注目を集めている。

【映像】療養中の清原翔と佐藤栞里らの笑顔ショット

清原は2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、NHK連続テレビ小説「なつぞら」などで俳優としても活躍。2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。2023年2月2日のInstagramでは「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と自身の状態について明かしていた。

その後は俳優の長濱ねるやシンガーソングライターのあいみょんらとの仲むつまじい様子も度々投稿。

佐藤栞里らと笑顔で写る姿に反響

2026年6月1日には佐藤栞里ら友人たちと笑顔で写るほほえましい様子を公開。「表情にかなり変化がみられますね！」「変わらずカッコイイです！」「めっちゃいい笑顔がはじけててサイコー！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）