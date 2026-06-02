広陵高校野球部で起きた暴力事案です。第三者委員会は調査結果をまとめ2026年6月1日に会見しました。



広島テレビも学校側・被害者側双方への取材を重ねてきました。甲子園の強豪校で何があったのか、まとめました。



調査開始から8か月。6月1日夕方、第三者委員会の会見が開かれました。



■第三者委員会 那須 寛委員長

「本件暴力行為は、重大な人権侵害であります。被害者が上級生からの暴力、指導者の不適切な発言、学校の不十分な保護体制により寮生活と在学継続を断念せざるを得なかったことは学校教育に携わる組織として極めて重く受け止められるべき。」





問題が起きたのは2025年1月です。学校は次のように発表しました。寮で禁止されているカップラーメンを食べた1年生部員に対し、2年生部員4人が部屋を個別に訪れ、胸やほおをたたくなどの暴力をふるった。被害を受けた生徒は3月に転校。チームは夏の甲子園出場を決めましたが、開幕前、一つのSNSの投稿が状況を一変させます。被害生徒の保護者による『告発』でした。『10人以上の部員が息子に対し、殴る蹴るの暴行を加えた。中井監督による隠蔽工作があった』と訴えたのです。取材をすすめると、被害生徒が転校前に、中井監督と話した時のやりとりが残されていました。■文書やりとり監督:「高野連に報告した方がいいと思うか？」生徒:「はい」監督:「2年生の対外試合なくなってもいいんか？」生徒:「ダメだと思います。」監督:「じゃあどうすんじゃ。」生徒:「出さない方がいいと思います。」監督:「他人事みたいに…じゃあなんて言うんじゃ。」生徒:「…」監督:「出されては困りますやろ。」主張が食い違う学校と被害生徒…。真相を確かめるため、私たちは広陵高校に取材を申し入れました。当時、学校はどのような対応をしていたのか。被害生徒が中井監督から口封じをされたと訴えるやりとりについて聞きました。■学校担当者とのやり取り記者:「この会話があったということは学校として認識している？」学校:「してますね。一応記録としてはもらっています。甲子園に出るということが一番目標。そのためには、(被害者生徒)くんも行動に非があったわけだから。暴力をふるう方がもっと非があるんですが、彼もルールを破っているんですから。寮としては一体となるために統制というのは必要。せいぜいそのくらいの話だと。」2025年10月、学校は第三者委員会を設置。生徒や野球部OBなどへアンケートを行い、事実関係の調査が進められました。その結果、元監督の発言について『被害者に沈黙を促す言動があった』と指摘しました。■第三者委員会 那須 寛委員長「部員間であるとか、あるいは指導者と生徒との間において暴力とか威圧言動が一定程度許される空気が存在していた可能性が高い。」また、学校が発覚当初に当時の顧問弁護士から『いじめに該当する』と指摘されていたことも明らかになりました。今回の暴力事案について、部活動に詳しい専門家は学校の体制に問題点があったと指摘します。■兵庫県立大学大学院 森田啓之教授「クラブ内での事案程度で重大性の認識が全くなかったんだろうなと思います。」監督の不適切な発言については。■兵庫県立大学大学院 森田啓之教授「子供たちはその場では『はい』と言わないと生きていけないのでそれを指摘できる立場の人が常にいないと。」暴力事案が世に出たきっかけはSNSへの投稿でした。■兵庫県立大学大学院 森田啓之教授「SNSなどですぐに情報がいろいろ回ることによって問題も大きくなったし問題をもっと明確にしないといけないという雰囲気が出来上がったのは間違いないと思いますね。」第三者委員会の報告を受け、被害生徒の父親は取材に対し切実な想いを訴えました。■被害者生徒の父親のコメント「野球部の同調圧力に屈し、虚偽の報告をしてしまった加害生徒や野球部関係者、教職員、そして発覚してからも『いじめ』に該当するという指摘を受けていたにも関わらず、適切な対応を取ることが出来なかった学校長には、真実を語った上で、速やかに再発防止策を実行して頂きたいと思います。」【2026年6月2日 放送】