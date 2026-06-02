組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、部下に「厳しい指摘」をするときに、単なるダメ出しにならず、成長につなげるための伝え方を紹介します。

適切なフィードバックは

部下の成長に不可欠

良くない行動や直してほしい考え方など、厳しめの指摘をどう届けるかは、多くのマネージャーにとって大きな悩みです。

特に最近はハラスメントへの懸念から、「どう言えば安全か」「そもそも伝えていいのか」と悩む場面も増えています。しかし、適切なフィードバックはメンバーの成長には欠かせません。

ここで大切なのは、指摘を「現状の否定」として届けないことです。たとえば、唐突に「最近積極性がないよね」などと言われると、本人は「急にどうしたのか」「責められているのか」と受け取り、内容が届きにくくなりますよね。

指摘の本質は、本人と一緒に「目指す姿」と「今の状態」のギャップを見つめることにあります。そのためには、まずその“目指す姿”が相互に合意されていることが前提になります。これはとても重要なポイントです。

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