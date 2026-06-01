本日6月1日（月）24時29分〜 第9話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送るラブサスペンスコメディー。前回放送の第8話は、衝撃の神木（前田公輝）の死で幕を閉じた。

そして今夜放送の9話では真奈美が生まれ変わるため、なんと出家!? 奇想天外なヒロインがまたも波乱を巻き起こす！第9話では、真奈美と桐生（青柳翔）の過去も明らかに。2人の結婚から離婚に至るまでの真相を描く。

出家した真奈美の行く末は？過去の結婚生活の秘密とは？見逃せない第9話は今夜放送！

あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/story/

■新ゲスト解禁！高橋ひとみ、箭内夢菜の出演が決定

終盤戦を盛り上げる新ゲストを解禁！6月8日（月）放送の第10話には高橋ひとみがゲスト出演。真奈美の母親・谷崎香苗役を演じる。6月15日（月）放送の第11話では箭内夢菜がゲスト出演。とあるきっかけで真奈美と知り合い大きな影響を受ける剣持理恵役を演じる。

■高橋ひとみ コメント

真奈美の母、香苗は自分は旦那さん一筋ですが娘のそういう生き方もあるよねと信頼しているお母さんです。

本当なら心配でならないと思うのに、短いシーンでしたが、誰よりも理解して娘を愛しているお母さんだと思いました。

こんなお母さんていいなぁと思える可愛らしさと大きさが感じられるお母さんです。

久しぶりに共演させていただいた森カンナさんと初共演の西垣匠さんとは、あれ？昨日も一緒だった？と思えるほど楽しい撮影でした。もう少し真奈美のお母さんでいたかったです。

■箭内夢菜 コメント

この度、ドラマ｢多すぎる恋と殺人｣ 剣持理恵役を演じさせていただきました。

これまで次々と連続殺人が続き、まだまだ真相がわからない中、11話では森カンナさん演じる主人公・真奈美と理恵がぶつかり合うことによって、真奈美の心の内も明かされるとても大切なお話です。それぞれの人生の生き方や、辛い過去との向き合い方を改めて考えさせられます。撮影は少し緊張しましたが、出し切りました！ぜひ見ていただけたら幸いです。

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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