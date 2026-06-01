【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル前議長は５月３１日、金融政策の決定について「我々は、いかなる政党や政治家の利害も考慮しない」と述べた。

議長在任時に、トランプ大統領から繰り返し利下げ圧力を受けたことが念頭にあるとみられる。

パウエル氏は金融政策について「最善の経済分析に基づいてのみ決定される」と説明した。

トランプ氏はこれまで、パウエル氏の解任をちらつかせ、クック理事にも解任通告を行い訴訟に発展するなど、ＦＲＢに圧力をかけてきた。パウエル氏は、政策志向の違いを理由に政権側がＦＲＢ幹部を解任すれば「国民の信頼は失われる。我々は、数十年かけて築かれた信認を守る義務を負っている」と強調した。

パウエル氏は、ジョン・Ｆ・ケネディ図書館財団の「勇気ある人物賞」に選出され、米マサチューセッツ州ボストンで開かれた授与式でスピーチした。政治圧力に屈せず、ＦＲＢの独立性を保持したことが評価された。

パウエル氏は５月に議長の任期を終えたが、自身に対する刑事捜査が完全に終結するまで、ＦＲＢ理事に残留する意向を示している。