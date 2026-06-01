小泉今日子×小林聡美『団地のふたり』7.14より地上波放送決定！
小泉今日子と小林聡美が出演するドラマ『団地のふたり』が、NHK総合にて7月14日より毎週火曜22時に放送されることが決定した。
【写真】このふたりがそろうと最強！ 小泉今日子＆小林聡美、撮り下ろしショット
ささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ、小泉今日子×小林聡美の名コンビで送る、温かくユーモラスな友情の物語が地上波で放送。
団地で生まれた幼なじみの野枝と奈津子。結婚したり羽振り良く仕事したり、若い頃は色々あったけれど、わけあって昭和な団地に戻ってきた。小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているから、今さらなにかを取り繕う必要もない。一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心をぷーぷー膨らませている。
古くなった団地では、50代でも十分若手。子どもの頃から知っているおじちゃん・おばちゃんの家の網戸を張り替えてあげたり、昭和な品をネットで売ってあげたり。時代遅れの「ガラクタ」でも、どこかにいる誰かにとっては、きっと「宝物」。運よく高値で売れたら、その日のご飯はちょっとだけぜいたくにする。
一方、新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで。助け合いながら、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。まったり、さらり、時々ほろり。幸せってなんだろう。今日もなんとか生きていく。
小泉、小林のほか、出演は丘みつ子、由紀さおり、名取裕子、杉本哲太、塚本高史、ベンガル、橋爪功ら。第3回に仲村トオル、島かおり、第4回にムロツヨシ、第7回に眞島秀和、市毛良枝がゲスト出演。第5回から田辺桃子、前田旺志郎が登場する。
ドラマ『団地のふたり』は、NHK総合にて7月14日より毎週火曜22時放送（全10回）。
【写真】このふたりがそろうと最強！ 小泉今日子＆小林聡美、撮り下ろしショット
ささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ、小泉今日子×小林聡美の名コンビで送る、温かくユーモラスな友情の物語が地上波で放送。
団地で生まれた幼なじみの野枝と奈津子。結婚したり羽振り良く仕事したり、若い頃は色々あったけれど、わけあって昭和な団地に戻ってきた。小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているから、今さらなにかを取り繕う必要もない。一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心をぷーぷー膨らませている。
一方、新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで。助け合いながら、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。まったり、さらり、時々ほろり。幸せってなんだろう。今日もなんとか生きていく。
小泉、小林のほか、出演は丘みつ子、由紀さおり、名取裕子、杉本哲太、塚本高史、ベンガル、橋爪功ら。第3回に仲村トオル、島かおり、第4回にムロツヨシ、第7回に眞島秀和、市毛良枝がゲスト出演。第5回から田辺桃子、前田旺志郎が登場する。
ドラマ『団地のふたり』は、NHK総合にて7月14日より毎週火曜22時放送（全10回）。