“手芸にハマる”北川景子、娘のために手作りした新作ハンドメイドは“雨具”「まさか、自分で作れるなんて！」 カラーは長女自らセレクト、連載で「レインポンチョ」に挑む

“手芸にハマる”北川景子、娘のために手作りした新作ハンドメイドは“雨具”「まさか、自分で作れるなんて！」 カラーは長女自らセレクト、連載で「レインポンチョ」に挑む