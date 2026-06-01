“手芸にハマる”北川景子、娘のために手作りした新作ハンドメイドは“雨具”「まさか、自分で作れるなんて！」 カラーは長女自らセレクト、連載で「レインポンチョ」に挑む
2児の母で俳優の北川景子（39）が、隔月刊の手芸雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）で務める連載コーナーで新たなハンドメイドに挑戦。娘のために作った「ナイロン生地のレインポンチョ」を公開した。
【別カット】「まさか、自分で作れるなんて！」真剣な表情でナイロン生地にミシンがけを行う北川景子／ボタン付けを行う様子
北川はプライベートで手芸にハマり、自身のSNSでバッグやポーチなどの手作りアイテムを紹介すると、たびたび話題に。趣味が高じて、昨年8月からは同誌で連載「至福のハンドメイド」を手がけることとなった。
今回、7月号に講師として登場したのは、北川がファンだという人気作家・Baby＆Kids Handmadeさん。初めて視聴した手芸のYouTube動画がBaby＆Kids Handmadeさんのチャンネルで、手芸のコツはほぼこの動画で学んだという。
北川は「ママ友のような親近感を勝手に感じていた」といい、撮影（製作）は終始楽しそうな雰囲気のなか進行した。
レインポンチョには、滑りやすいナイロン生地を使用。ぐるりと全体の縁をテープでくるむ「バイアス始末」には苦手意識をもっていた北川だったが、コツを教えてもらいながら慎重に縫い進めて、3時間で見事に完成した。なお、紺とオフホワイトの色の組み合わせは、娘自らが選んだカラーリングだという。
北川は「まさか自分がレインポンチョを作れるなんて！」と感慨深げにコメント。連載では、すでに息子のための入園グッズ作りに着手していることも明かし、引き続き手芸を楽しむプライベートの一端をのぞかせていた。
北川は2016年1月、ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と結婚。20年9月に第1子女児（5）、24年1月に第2子男児（2）の誕生を報告した。
【別カット】「まさか、自分で作れるなんて！」真剣な表情でナイロン生地にミシンがけを行う北川景子／ボタン付けを行う様子
北川はプライベートで手芸にハマり、自身のSNSでバッグやポーチなどの手作りアイテムを紹介すると、たびたび話題に。趣味が高じて、昨年8月からは同誌で連載「至福のハンドメイド」を手がけることとなった。
北川は「ママ友のような親近感を勝手に感じていた」といい、撮影（製作）は終始楽しそうな雰囲気のなか進行した。
レインポンチョには、滑りやすいナイロン生地を使用。ぐるりと全体の縁をテープでくるむ「バイアス始末」には苦手意識をもっていた北川だったが、コツを教えてもらいながら慎重に縫い進めて、3時間で見事に完成した。なお、紺とオフホワイトの色の組み合わせは、娘自らが選んだカラーリングだという。
北川は「まさか自分がレインポンチョを作れるなんて！」と感慨深げにコメント。連載では、すでに息子のための入園グッズ作りに着手していることも明かし、引き続き手芸を楽しむプライベートの一端をのぞかせていた。
北川は2016年1月、ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と結婚。20年9月に第1子女児（5）、24年1月に第2子男児（2）の誕生を報告した。