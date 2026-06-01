劇団四季は1日、大阪市内で会見を行いディズニーミュージカル「アナと雪の女王」を大阪で初めて上演すると発表した。

来年6月20日、大阪四季劇場で開幕。ロングラン上演を予定している。

会見にはエルサ役の中原詩乃（なかはら・うたの）、アナ役の海沼千明（かいぬま・ちあき）が登壇。圧倒的な歌唱力で「生まれて初めて」「ありのままで」も披露した。

兵庫出身で大阪の学校にも通っていたという中原は「初めてこの作品を見た時“鳥肌が立つというのはこういうことなんだ”と感動したのを今も覚えております。大阪四季劇場は通学路の途中でもありました。そんな思い入れのある場所で、大好きな作品を演じることができてとてもうれしい」。海沼は「演じていて自分も元気をもらっています。大阪公演に向けてしっかり稽古を重ねていきたい」と力強く誓った。

運命に引き裂かれたエルサとアナの姉妹を主人公に真実の愛を描いた物語で、2013年公開（日本では14年）の長編アニメーションを元に18年3月、ブロードウェーで初演。日本では劇団四季が21年6月、東京・JR東日本四季劇場【春】で開幕させ、現在もロングラン上演中で来年1月17日に千秋楽を迎える予定。