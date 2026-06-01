1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数182、値下がり銘柄数364と、値下がりが優勢だった。



個別では雨風太陽<5616>がストップ高。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>など7銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ<2586>、プレイド<4165>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ユーソナー<431A>、ｋｕｂｅｌｌ<4448>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>、かっこ<4166>が一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、コージンバイオ<177A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など83銘柄は年初来安値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、ＱＰＳホールディングス<464A>、アストロスケールホールディングス<186A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、インフォメティス<281A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース