2日間限定の超激レアカード！ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」配布イベント
2026年5月30日（土）〜31日（日）に開催された「よこすかYYのりものフェスタ2026」において、ロゲットカード【第7弾】神奈川県横須賀市の「護衛艦『いずも』」を配布するイベントが実施された。休日とあって、多くの来場者でにぎわった。
■さまざまな「のりもの」を見て、乗って、体験！よこすかYYのりものフェスタ
「よこすかYYのりものフェスタ」は、神奈川県横須賀市で毎年開催される“乗り物好きのための大型イベント”だ。鉄道やバス、自衛隊艦艇、消防車、救急車など、多彩なのりものが一堂に集まり、見学や乗車、各種体験を楽しめるのが特徴である。
〇主な会場
・ヴェルニー公園
・JR横須賀駅
・海上自衛隊横須賀地方総監部
・コースカ ベイサイド ストアーズ
〇主な開催内容
・JR横須賀駅構内における鉄道イベント
・海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇一般公開
・京急電鉄等グッズ販売
・京急バス・消防・警察車両等の自動車展示
・未来の乗り物 自動運転バスの展示
・飲食・おみやげ
※実施内容は変更になる場合がある
特に人気を集めるのが、普段は立ち入ることのできない海上自衛隊横須賀地方総監部の一般公開だ。艦艇を間近で見学できる貴重な機会とあって、毎年多くの来場者でにぎわう。
護衛艦「いずも」は、海上自衛隊が運用する「いずも型護衛艦」の1番艦である。2015年に就役した日本最大級の護衛艦として知られ、最大14機程度のヘリコプターを運用可能だ。対潜水艦戦をはじめ、災害派遣や物資・人員輸送など、多岐にわたる任務を担っている。
■ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」を配布
初日となる5月30日（土）は、ロゲットカード【第7弾】「護衛艦『いずも』」が配布され、午前と午後にそれぞれ500枚、合計1,000枚が来場者に提供された。
護衛艦「いずも」は高い人気を誇る艦艇だけに、午前の配布分は瞬く間になくなった。
また、ロゲッター（※ご当地カードを集める人の総称）の中には、午後1時からの配布に備え、炎天下の中で3時間以上も列に並び続けた熱心なファンの姿も見られた。それほどまでに注目度の高い配布イベントとなったのである。
■『訪れた証』にカードを集める楽しさを知って欲しい
今回のイベントを通して、これまで、ご当地カードを知らなかった方が『訪れた証』にカードを集める楽しさを知ってもらえたら嬉しいです。公式SNSなどをフォローいただき今後の展開もぜひ楽しみにしてください！
ロゲットカードプロデューサー 山田秀人
＜詳細情報＞
名称：護衛艦「いずも」（海上自衛隊横須賀地方総監部）
配布日：2026年5月30日(土)〜2026年5月31日(日)
場所：海上自衛隊横須賀地方総監部 逸見岸壁
〒238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地
時間：5月30日(土) 9:00〜16:00（最終入場15:00）
5月31日(日) 9:00〜15:00（最終入場14:00）
※荒天中止
TEL：046-822-3551
条件：訪れた方で希望者のみに配布
※各日1000枚限定
■よこすかYYのりものフェスタ2026
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・ヴェルニー公園
・JR横須賀駅
・海上自衛隊横須賀地方総監部
・コースカ ベイサイド ストアーズ
〇主な開催内容
・JR横須賀駅構内における鉄道イベント
・海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇一般公開
・京急電鉄等グッズ販売
・京急バス・消防・警察車両等の自動車展示
・未来の乗り物 自動運転バスの展示
・飲食・おみやげ
※実施内容は変更になる場合がある
特に人気を集めるのが、普段は立ち入ることのできない海上自衛隊横須賀地方総監部の一般公開だ。艦艇を間近で見学できる貴重な機会とあって、毎年多くの来場者でにぎわう。
護衛艦「いずも」は、海上自衛隊が運用する「いずも型護衛艦」の1番艦である。2015年に就役した日本最大級の護衛艦として知られ、最大14機程度のヘリコプターを運用可能だ。対潜水艦戦をはじめ、災害派遣や物資・人員輸送など、多岐にわたる任務を担っている。
■ロゲットカード【第７弾】護衛艦「いずも」を配布
初日となる5月30日（土）は、ロゲットカード【第7弾】「護衛艦『いずも』」が配布され、午前と午後にそれぞれ500枚、合計1,000枚が来場者に提供された。
護衛艦「いずも」は高い人気を誇る艦艇だけに、午前の配布分は瞬く間になくなった。
また、ロゲッター（※ご当地カードを集める人の総称）の中には、午後1時からの配布に備え、炎天下の中で3時間以上も列に並び続けた熱心なファンの姿も見られた。それほどまでに注目度の高い配布イベントとなったのである。
■『訪れた証』にカードを集める楽しさを知って欲しい
今回のイベントを通して、これまで、ご当地カードを知らなかった方が『訪れた証』にカードを集める楽しさを知ってもらえたら嬉しいです。公式SNSなどをフォローいただき今後の展開もぜひ楽しみにしてください！
ロゲットカードプロデューサー 山田秀人
＜詳細情報＞
名称：護衛艦「いずも」（海上自衛隊横須賀地方総監部）
配布日：2026年5月30日(土)〜2026年5月31日(日)
場所：海上自衛隊横須賀地方総監部 逸見岸壁
〒238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地
時間：5月30日(土) 9:00〜16:00（最終入場15:00）
5月31日(日) 9:00〜15:00（最終入場14:00）
※荒天中止
TEL：046-822-3551
条件：訪れた方で希望者のみに配布
※各日1000枚限定
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