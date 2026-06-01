球審はショーン・バーバー審判員

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手が登板した5月31日（日本時間6月1日）の本拠地・フィリーズ戦が荒れた試合となっている。今季から導入されたABSチャレンジ・システム（通称ロボット審判）が乱発。5回表までに両軍合わせて8度をアピールする事態となっている。

山本は初回、先頭・シュワーバー、ハーパーを判定を覆して見逃し三振に。いずれも捕手ラッシングによるアピールが実った。初回に奪った2三振はいずれもABSチャレンジによるものだった。本拠地ファンも騒然となった。

ドジャース側も大谷が2回、1ボールから見逃した2球目のカーブがストライク判定に覆った。結果は9球目に空振り三振。フリーマンは3回1死、初球で判定が覆ったものの、3球目を投手強襲の安打に。同2死二塁からタッカーの右前適時打で生還した。

5回表までに両軍合わせて8度チャレンジ。失敗はドジャース・ラッシング、フィリーズ・ターナーの2度。球審のショーン・バーバー審判員は2022年5月1日（同2日）のホワイトソックス-エンゼルス戦で一塁塁審を務め、判定が4度リプレー検証の結果、覆っている。バーバー審判員にとっては受難の1日なっている。（Full-Count編集部）