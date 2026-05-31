◇サッカー日本代表壮行試合 日本ーアイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分にFW小川航基（28＝NEC）がヘディングゴールを決め、1―0で勝利した。

森保監督は試合後の壮行セレモニーで改めて優勝を狙うことを宣言し、共闘を呼びかけた。

「我々はW杯に向け、優勝を目指していい準備をして、世界に挑みたい。世界一を獲るのはそんなに簡単なことじゃないということは我々チームも、サポーターのみなさんも分かっていると思います。日本一丸のエールをより多くの日本人の方々に送っていただければ、目標を達成できると信じております。W杯の期間中、勝って喜びを分かち合うことはもちろんですが、ここにいる選手たちは毎試合、チーム一丸となって勇敢にタフに粘り強く最後まで戦ってくれる。熱い戦いを見ていただき、日本全国、世界各国にいる日本人の日常の活力になりたいと思っています。我々は大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みたい」

この試合ではスタメン11人を試合終了までに全員交代。W杯本番を見据えて選手の状態を幅広くチェックしながら、無失点で勝利を飾った。