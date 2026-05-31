清潔感の決め手は“ムダ毛”。ケアアイテムを駆使して“不快感”、もう持たせない！

ヒゲはもちろんスネ毛などボディのムダ毛まで、今やそれらをケアするのは特別なことではなく身だしなみ・マナーのひとつ。とはいえ、具体的にどんなアイテムを使えばいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。濃いヒゲをパワフルに剃れる電動シェーバーや自宅で簡単にできるボディ用の除毛グッズ、最新の光美容器まで自然で清潔感のある仕上がりが叶う便利なツールをピックアップ。手軽に始められるムダ毛ケアの基本を紹介します！

■清潔感の大敵、ムダ毛。初めてでも取り入れやすいメンズのムダ毛ケアアイテムを厳選

ムダ毛ケアに関心はあるけれど処理の仕方がわからないという人は、ケアしたいパーツや理想の仕上がりに合わせてツールを手にするところから始めましょう。少しの変化でもグッと清潔感が高まるので、取り入れない手はありません！

▼顔のムダ毛は最初に目に入る箇所。最新のシェーバーでツルスベ肌を手に入れよう

ヒゲ脱毛が流行ってはいるものの、いきなりクリニックへ行くのはハードルが高い、たまには伸ばして楽しみたい、という人も多いはず。そこで肌を労わりながら深くしっかり剃れる電動シェーバーをお届け。毎朝のケアで手軽にツルスベ肌を手に入れましょう。

1. 6枚刃が叶える圧倒的かつスピーディな深剃り

パナソニック

「ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U」（公式オンライン価格：6万8310円）

とにかくスピーディにざらつきのない深剃りを叶えたい！ という人は6枚刃システム搭載のパワフルなラムダッシュのシェーバーに注目を。極薄深剃り刃＆アゴ下トリマー刃で肌負担を軽減しながら濃いヒゲも寝たヒゲもまとめて剃れるうえに、毎分約14000ストロークの高速駆動により、どんなヒゲもパワーダウンせず一気に剃り上げられます。ヒゲの濃さを感知してパワーを自動制御するラムダッシュAI＋がヒゲの状態に合わせて自動でモード調整をしてくれる点も頼もしい！

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濃いヒゲも少ないストロークで一気に剃れるラムダッシュ6枚刃は、朝のヒゲケアを時短で済ませたい人にもってこいな一品。刃の設置面積が広いことで圧力が分散され、肌にやさしい剃り心地を叶えてくれるところも素晴らしい！ グリップのナビモニターでパワー制御が可視化でき、その日のヒゲの濃淡もチェックできるので楽しみながらヒゲ剃りができるのでは？

>> パナソニック「ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U」

2. 肌下マイナス0.08mmの深剃りでなめらかな肌へ

フィリップス

「i9000 プレステージ ウルトラ」（7万4800円 ※編集部調べ）

肌の上で円を描くように滑らせながら剃る回転式タイプです。独自のスーパーリフト＆カットテクノロジーにより、ヒゲを根本から引き上げて肌表面より下でカットできるというスグレモノ。肌下マイナス0.08mmまで深剃りできるため、剃り残しや青ヒゲを防いでつるんとなめらかに。モデルチェンジにより、従来品よりヘッド部分が20％小型化。顔の凹凸やカーブに合わせて自在に動く360度可動ヘッドで密着して剃れるのもポイントです。

WRITER'S COMMENT

センシティブ（敏感肌向け）、フォーム（ウェットシェービング用）など5つのモードから選べるのでヒゲの濃さや剃り方の好みに合わせてカスタムできるのが優秀！ グリップ内部に搭載された加圧防止センサー×シェービング動作検知センサーが肌への圧力とシェーバーの動きを感知して、最適なシェービングをお知らせしてくれます

>> フィリップス「i9000 プレステージ ウルトラ」

3. なでるようにすべらせるだけであっという間にツルツルに！

パナソニック

「ラムダッシュ パームイン ES-PV6A」（公式オンライン価格：4万1580円）

電動シェーバーのイメージを一新した、持ち手のないコンパクトなサイズが特徴の「ラムダッシュ パームイン」。手で持ちながらヘッドをダイレクトに肌に当てるため、するすると感覚的に剃れます。手のひらに収まるほど小型にもかかわらず、ラムダッシュの5枚刃システムと高速リニアモーターを搭載しているハイスペックさが魅力です。妥協のない深剃りをクイックに叶えてくれるので仕上がりも大満足するはず！

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ころんとしたフォルムと大理石を思わせるようなマーブル模様がスタイリッシュ！ 洗面台に置いていても映える見た目って嬉しいですよね。なでるように剃る感覚も新しく、肌を労わりながらケアできる印象。シェービング時間を上質な美容時間に格上げしてくれます。出張や旅行時にも携帯しやすいサイズなので、さまざまなシーンで活躍しそうです

>> パナソニック「ラムダッシュ パームイン ES-PV6A」

▼半袖・短パンを何の気なく着るために。ボディ用ムダ毛ケアアイテムをピックアップ

肌の露出が増える夏は腕やスネのムダ毛がどうしても目立ちがち。いっそ全部処理してツルツルにするというのも今の時代はアリです。一方、全部なくすのに抵抗がある人は毛量や長さを調整できるトリマーなどからスタートするのがおすすめ！

4. 多様化するムダ毛ケアのニーズに応える優秀スペック

パナソニック

「ラムダッシュ ボディトリマー ER-GK9A」（公式オンライン価格：1万2870円 ※6月上旬発売）

使いやすさと仕上がりの良さに定評のあるパナソニックのボディトリマーが今季パワーアップ。従来品よりコンパクトになり、手への馴染みやすさが向上した新I字フォルムを採用しています。切れ味と肌当たりの良さを追求した日本製刃とパワフルモーターで、体毛ケアだけでなく髪の刈り上げやヒゲのメンテナンスまで可能。2種類のアタッチメント付きでツルツルの仕上がりにも、好みの長さにカットもどちらも叶います。

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ガード刃が肌を保護してくれるので、デリケートゾーンなども肌を傷付けずやさしく剃れます。防水設計で水洗いできる点もお手入れしやすくていい！ さらに注目なのは、剃りたい部位をピンポイントで照らせるLEDライトが新たに搭載されたところです。見えにくい部分でも安全かつ快適に剃れるので、より全身の体毛ケアへのハードルを下げてくれています

>> パナソニック「ラムダッシュ ボディトリマー ER-GK9A」

5. 濃いムダ毛もパワフルにオフできる除毛クリーム

&GINO

「プレミアムリムーバー グート［医薬部外品］」（3035円）

腕やスネ以外にも胸元やお腹、背中の広い部分のムダ毛まですっきりオフできるのがこちらの除毛クリーム。ムダ毛を処理したいパーツにクリームを塗り、5〜10分程度放置して洗い流すだけでOK。剃ると肌がチクチクする、毛量が多くてケアが大変、とお悩みの人は一気にごっそり除毛できるこちらがおすすめです。乾燥から肌を守るケア成分も配合されているので使用後の肌はしっとりなめらか。

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男性の体毛は太く濃い傾向にあるので、特に面積の広い部分のケアは塗って溶かす除毛クリームに頼るとストレスなくケアできると思います。毛の先端が丸く処理されるので、生えたときのチクチク感も気になりません。マンダリンオレンジの香り付きで除毛クリーム独特のニオイが抑えられているのもポイント。250gの大容量でコスパがいいのも魅力的！

>> &GINO

6. 1本で2つの仕上がりが叶う高コスパアイテム

ギャツビー

「ボディヘアトリマー」（825円 ※編集部調べ）

ケアの費用は抑えたい、ツルツルにするのには抵抗がある、という人はすきカミソリに頼るのも手。こちらは毛流れに逆らうようにカミソリを肌にすべらせるだけ！ ヘッドのカミソリは左右で異なっていて、目の粗いほうでは長めにカットできて毛量も少しずつ減らせる仕様です。もう一方の目の細かいほうでは短くカットできるうえ、素早くしっかり量を減らせるので好みに合わせて使い分けられます。

WRITER'S COMMENT

目の粗さが異なるコームが1本にセットされているので、パーツに合わせて仕上がりを変えられるのが便利。コスパの良さも抜群なので初めての体毛ケアツールにふさわしいアイテムと言えるでしょう。適度に毛を残しつつ清潔感のあるナチュラルな毛量感に調整できるので、周囲にバレずにさりげなくケアしたいという人もこれなら安心ですよ

>> ギャツビー「ボディヘアトリマー」

7. 体毛ケアに特化したカミソリで肌負担を軽減

ジレット

「フュージョンボディ」（オープン価格）

カミソリでヒゲのケアしている人の中には、ボディにも同じヒゲ用カミソリを使っている人もいるかもしれません。ですが体毛はヒゲよりも長く、パーツによってはクセもあるためヒゲ用では毛詰まりやカミソリ負けに繋がるおそれが。こちらのカミソリは体毛ケアに合わせ毛詰まりを防ぐ2枚刃になっており、肌への刃の圧力を調整できるスキンプロテクトを搭載。ボディへの負担を軽減しながらケアできます。

WRITER'S COMMENT

刃が肌に強く当たりすぎるのを防いで傷付けにくくする設計、毛詰まりしにくい2枚刃仕様、お風呂でも滑りにくいグリップの採用など体毛ケアのことを考え抜いて作られている一品。過去にカミソリによる肌トラブルを経験したことのある人でも安心して使えると思います。使用後は肌がツルツルなめらか〜になって気持ちが良いですよ！

>> ジレット「フュージョンボディ」

▼ムダ毛の根本にアプローチしたい！ それなら光美容器という選択肢を

毎朝のヒゲ剃りに負担を感じる、処理の回数を減らしたい、という人は光美容器でムダ毛そのものにアプローチするという選択肢はいかがでしょう？ 自分のペースでホームケアできる手軽さと肌負担の少なさが魅力で、続けるほどに処理の負担も軽減しますよ。

8. パワフルな照射でメンズの濃い髭にも徹底アプローチ

ユーライク

「Ulike X Max IPL光美容器」（7万9800円 ※編集部調べ）

顔からVIOなどのボディパーツまで頑固なムダ毛をハイパワー照射で手入れできる光美容器。ダブルランプ設計と0.2秒の超高速フラッシュ照射がスピーディにムダ毛にアプローチし、全身のケアがあっという間に完了します。独自のサファイア冷感技術により起動後3分で冷却がスタートし、連続使用しても冷却感をキープ。保冷剤やジェルなどで刺激ケアをする必要がない手軽さも、続けやすさに繋がっています。

WRITER'S COMMENT

光美容器はコツコツ続けることでより実感できるので、パワフルかつクイックに照射できるこのアイテムなら日々のケアに組み込みやすいと思います。冷却機能もしっかり備わっているのでデリケートな部分も心地良く処理できますし、照射時の刺激感が気になる人もストレスなく使えるのでは？ 男性の濃いヒゲや体毛に特化して開発されている点も推しです！

>> ユーライク

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

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