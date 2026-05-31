【人生逆転！私の勝ち】美少女・頭脳明晰・運動神経バツグン！ウチの娘は完璧＜第1話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第1話 勝った……！
【編集部コメント】
ハルミさんの愛娘・リンカさんは、有名私立中学校に合格したとのことです。とても優秀なお子さんなんですね。外見も可愛らしく、頭脳も優秀なんて羨ましい！ そんな娘をお母さんや親戚から褒められたハルミさんは、まるで自分が褒められたように感じている様子。確かにわが子が褒められると、親としても嬉しい気持ちになるのはわかります。ただその「嬉しさ」は、子どもが嬉しそうにしているから親も嬉しい気持ちになるのであり、「子どもの手柄＝自分の手柄」だから嬉しいという感覚ではないはずなのですが……。ハルミさんはどちらでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 勝った……！
【編集部コメント】
ハルミさんの愛娘・リンカさんは、有名私立中学校に合格したとのことです。とても優秀なお子さんなんですね。外見も可愛らしく、頭脳も優秀なんて羨ましい！ そんな娘をお母さんや親戚から褒められたハルミさんは、まるで自分が褒められたように感じている様子。確かにわが子が褒められると、親としても嬉しい気持ちになるのはわかります。ただその「嬉しさ」は、子どもが嬉しそうにしているから親も嬉しい気持ちになるのであり、「子どもの手柄＝自分の手柄」だから嬉しいという感覚ではないはずなのですが……。ハルミさんはどちらでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙