登場からまもなく10年

2025年度の新車販売台数ランキングにおいて、乗用車全体の5位にランクインしたのがトヨタ「ルーミー」です。

2016年に登場したルーミーは、コンパクトなボディに最大5名が乗車可能な広い室内空間を両立したトールワゴンとして、幅広いユーザーから多くの支持を集めてきました。

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ボディサイズは全長3700mm×全幅1670mm×全高1735mmと、全高以外はトヨタ「ヤリス」よりもコンパクトです。

また、取り回しのよさをあらわす最小回転半径は4.6mとなっており、ヤリスの4.8mを上回ります。

一方、前後乗員間距離は最大1105mmが確保されているうえ、フロントシートウォークスルー機構が採用されているため、前後席間のスムーズな移動が可能です。

さらに、上級グレードには両側電動パワースライドドアが標準装備されているなど、コンパクトながら高い利便性と機能性を兼ね備えているのが大きな特徴です。

搭載されるパワートレインは1リッターの直列3気筒エンジンです。さらに、自然吸気（NA）とターボが用意されており、それぞれにCVTが組み合わされます。

なお、自然吸気（NA）のみ4WD仕様を選択することが可能です。

WLTCモード燃費は、自然吸気（NA）が16.8〜18.4km／L、ターボが16.8km／Lとなっています。

2020年9月には初のマイナーチェンジが実施され、フロントマスクのデザイン変更にくわえて、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）などを備えた「スマートアシスト」が全車標準装備となるなど、実用面でも大きくアップデートされています。

2026年5月現在のグレード構成は、自然吸気（NA）の「X」「G」「カスタムG」とターボの「G-T」「カスタムG-T」となっており、価格は174万2400円〜225万7200円です。

次期ルーミーの登場はいつ？どんなモデルになりそう？

そんなルーミーですが、2016年の登場以来およそ10年にわたってフルモデルチェンジがおこなわれていません。果たして、次期ルーミーは登場するでしょうか？

都内のトヨタ販売店関係者は次のように話します。

「現時点で、次期ルーミーについての具体的な情報は入ってきていませんが、近い将来にフルモデルチェンジがおこなわれることは確実と聞いています。

本来であれば、次期ルーミーは2024年にも登場予定と言われていました。ただ、ルーミーを製造しているダイハツの認証不正問題によって、それが大きく後ろ倒しになってしまったようです。

次期ルーミーが登場するのであれば、プラットフォームが『DNGAプラットフォーム』へとなることはまず間違いないと思います。

また、すでに『ライズ』に採用されている1.2リッターの直列3気筒エンジン+モーターの『e-スマートハイブリッド』が搭載される可能性も高そうです。

それ以外では、電動パーキングブレーキの採用や最新世代の『スマートアシストIV』が搭載されるかもしれません。

一方、ボディサイズをふくめた基本コンセプトについては、大きく変わることはないと見られます。

そういう意味では、現在のルーミーの正統進化と呼べるモデルとなりそうです。

登場時期については、現時点ではまったく不明です。

しかし、すでにルーミーが『10年選手』となっていることを考えると、2026年後半にはなんらかの動きがあると予想しています」

※ ※ ※

なお、ルーミーはダイハツ『トール』とスバル「ジャスティ」が姉妹車となっています。

また、トヨタ「ライズ」とダイハツ「ロッキー」ともプラットフォームをはじめとする大部分を共有していることから、次期ルーミーが登場すれば、近いタイミングでこれらのモデルもフルモデルチェンジを果たすと考えられます。