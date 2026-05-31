「泣いちゃうよこれ！」「アイスランドにも感謝だよ」相手選手も一緒に！日本代表レジェンド吉田麻也、主将をバトンタッチ→感動的な交代
北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、アイスランド代表と国立競技場で壮行試合を戦っている。
主将として先発した吉田麻也は、森保一監督が前日会見で「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代。遠藤航にキャプテンマークを託した。
この一戦限定でカタールW杯以来、３年半ぶりに復帰した37歳のレジェンドが、伊藤洋輝と代わってピッチを後にする際、スタンドから非常に大きな拍手が送られた。
また、チームメイトのみならず、アイスランドの選手たちも花道を作り、吉田を見送った。
最大限のリスペクトに感動の声が広がり、SNS上は「泣いちゃうよこれ！」「交代シーン涙出た」「アイスランドにも感謝だよ」「感動！吉田麻也お疲れ様！！」といったコメントで溢れている。
代表を引退するわけではないが、127キャップに伸ばした吉田が、非常にエモーショナルな形で一区切りをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”
主将として先発した吉田麻也は、森保一監督が前日会見で「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代。遠藤航にキャプテンマークを託した。
この一戦限定でカタールW杯以来、３年半ぶりに復帰した37歳のレジェンドが、伊藤洋輝と代わってピッチを後にする際、スタンドから非常に大きな拍手が送られた。
また、チームメイトのみならず、アイスランドの選手たちも花道を作り、吉田を見送った。
最大限のリスペクトに感動の声が広がり、SNS上は「泣いちゃうよこれ！」「交代シーン涙出た」「アイスランドにも感謝だよ」「感動！吉田麻也お疲れ様！！」といったコメントで溢れている。
代表を引退するわけではないが、127キャップに伸ばした吉田が、非常にエモーショナルな形で一区切りをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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