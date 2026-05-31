「泣いちゃうよこれ！」「アイスランドにも感謝だよ」相手選手も一緒に！日本代表レジェンド吉田麻也、主将をバトンタッチ→感動的な交代

「泣いちゃうよこれ！」「アイスランドにも感謝だよ」相手選手も一緒に！日本代表レジェンド吉田麻也、主将をバトンタッチ→感動的な交代