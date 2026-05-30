8か月ぶりの再起戦

ボクシングの元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が現地29日、ウズベキスタンのタシケントで行われたRaizd Boxing興行のメインカード同級10回戦で、ヘグリ・モスケダ（ベネズエラ）に4回TKO勝ちした。復活劇に海外ファンから歓喜の声が上がった。

白いグローブ、白と紫のパンツで登場したアフマダリエフは序盤から攻勢に出た。4回終盤には連打を打ち込み、最後は強烈な右フックで相手をリングに沈めた。レフェリーストップでTKO勝ちを決めると、地元ファンの歓声に応えた。

世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」はアフマダリエフのTKO勝ちについて「反撃を許さない怒涛の連打でベネズエラ人選手（モスケダ）を倒すと、残り1分を切ったところでレフェリーが即座に試合終了を宣告し、決着がついた」と内容を称えつつ、レポートした。

アフマダリエフは試合後、自身のインスタグラムにTKO動画を公開。海外ファンから「チャンピオン、よく返り咲いたな！」「王者には名前がある。その名はムロジョン・アフマダリエフだ」「ナオヤ・イノウエ、ウズベキスタンのパワーが戻ったぞ」「完全復活だ！」「覚えておけ、これがウズベキスタンの力だ」「ウズベキスタンのパワーはNo.1だ」など、復活に歓喜の声が上がっていた。

アフマダリエフにとっては昨年9月、4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に0-3で判定負けして以来の再起戦だった。



（THE ANSWER編集部）