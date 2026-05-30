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　◇サッカー日本代表壮行試合　日本―アイスランド（2026年5月31日　MUFG国立）

　W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試会場のMUFG国立で全体練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。

　壮行試合に臨む選手全26人がピッチに出て調整。ジョギングやストレッチで体をほぐし、ロンド（鳥かご）などで体を動かした。

　その後はビルドアップ、クロスからのシュート練習を実施。DF瀬古はロンドを終えると、別メニュー調整となった。

　▽壮行試合アイスランド戦招集メンバー

【GK】

早川友基（鹿島＝27）

大迫敬介（広島＝26）

鈴木彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友佑都（FC東京＝39）

谷口彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺剛（フェイエノールト＝29）

板倉滉（アヤックス＝29）

伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安健洋（アヤックス＝27）

菅原由勢（ブレーメン＝25）

瀬古歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東純也（ゲンク＝33）

遠藤航（リバプール＝33）

前田大然（セルティック＝28）

小川航基（NECナイメヘン＝28）

田中碧（リーズ＝27）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

佐野海舟（マインツ＝25）

中村敬斗（Sランス＝25）

鈴木唯人（フライブルク＝24）

久保建英（Rソシエダード＝24）

塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤啓介（シントトロイデン＝20）

【DF】※31日のアイスランド戦のみの限定招集

吉田麻也（37＝ギャラクシー）

※鎌田大地（クリスタルパレス＝29）はアイスランド戦後に合流予定。