日本代表、W杯壮行試合アイスランド戦へ前日練習で調整 瀬古が一部別メニュー
◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）
W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試会場のMUFG国立で全体練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。
壮行試合に臨む選手全26人がピッチに出て調整。ジョギングやストレッチで体をほぐし、ロンド（鳥かご）などで体を動かした。
その後はビルドアップ、クロスからのシュート練習を実施。DF瀬古はロンドを終えると、別メニュー調整となった。
▽壮行試合アイスランド戦招集メンバー
【GK】
早川友基（鹿島＝27）
大迫敬介（広島＝26）
鈴木彩艶（パルマ＝23）
【DF】
長友佑都（FC東京＝39）
谷口彰悟（シントトロイデン＝34）
渡辺剛（フェイエノールト＝29）
板倉滉（アヤックス＝29）
伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）
冨安健洋（アヤックス＝27）
菅原由勢（ブレーメン＝25）
瀬古歩夢（ルアーブル＝25）
鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
【MF/FW】
伊東純也（ゲンク＝33）
遠藤航（リバプール＝33）
前田大然（セルティック＝28）
小川航基（NECナイメヘン＝28）
田中碧（リーズ＝27）
上田綺世（フェイエノールト＝27）
堂安律（Eフランクフルト＝27）
佐野海舟（マインツ＝25）
中村敬斗（Sランス＝25）
鈴木唯人（フライブルク＝24）
久保建英（Rソシエダード＝24）
塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）
後藤啓介（シントトロイデン＝20）
【DF】※31日のアイスランド戦のみの限定招集
吉田麻也（37＝ギャラクシー）
※鎌田大地（クリスタルパレス＝29）はアイスランド戦後に合流予定。