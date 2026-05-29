日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月29日（金）は、日本を代表するミュージカルスター・山崎育三郎と、久本雅美による「軽井沢二人旅」を放送。避暑地ランキング1位に輝いたこともある長野・軽井沢を舞台に、山崎は知られざる素顔や、圧倒的なスター性を垣間見せる。

軽井沢の至る所で“いっくんワールド”が炸裂！12時を知らせる鐘の音や、美しい白糸の滝、趣あるクラシックホテルの階段など、ロケーションに合わせてミュージカル界のプリンスが衝撃の歌声を惜しげも無く披露。そのあまりの美声に、久本も「チケット代払うわ！」と思わず唸る場面も。さらに「軽井沢写真館」では、当時の貴族を彷彿とさせる西洋ドレスを完璧に着こなし、久本と共に時代を超えた「王子と町娘」の即興劇を熱演。

他にも、信州産牛を贅沢に使った「プレミアム三笠ホテルカレーパン」を頬張り、「お肉がゴロゴロ、美味しい！」と絶賛の食リポを披露したり、世界が認めたアトリエ・ド・フロマージュのブルーチーズや地元野菜の美味しさに、オリジナルの決め台詞「うまさぶろう！」を連発するなど大活躍。

旅の終盤では、自身の原点についても言及。アメリカ留学時代、言葉の壁や孤独に悩みながらも、勇気を出して踊ったダンスパーティーをきっかけに仲間ができたという感動の体験談を語る。「自分を表現しないと生きていけない環境だった」と語る山崎の強い信念に、久本が思わず涙する場面も。ここでしか見られない山崎の魅力がぎゅっと詰まった軽井沢ロケは必見！

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