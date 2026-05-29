きょう5月29日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装にACEes・浮所飛貴、モグライダー・ともしげ、岩田絵里奈が参戦。

今回は、母屋の縁側の床板を作っていく作業。二度目の参戦となる浮所の手先の器用さに、大工さんたちも「うまい！安定感抜群」と大絶賛。一方で、経験者の岩田、初挑戦のともしげは大苦戦!? 志麻さん自身も、ジブリ映画風の食糧庫作りに大奮闘！

作業後はお待ちかねの志麻さん特製料理！今回はフレンチだけでなく、イタリア料理やインド料理も志麻さん流にアレンジ。日本にいながら世界旅行の気分も楽しめる世界の豪快料理スペシャル。世界三大炊き込みご飯と言われるビリヤニを「最高！これは美味しい！」と3人も爆食！

スタジオには、安達祐実、水上恒司、白本彩奈が登場！安達は志麻さんの料理を「スーパーでよく見かける食材なのに、異世界に連れてってくれる」と大絶賛。志麻さん大得意のサケチーズキッシュを食べた白本は「こんなに食べていて楽しいキッシュは初めて出合いました！」とビックリ。

■“伝説の家政婦”志麻さん 新居改装ドキュメント

今回が二度目となる浮所、番組進行は卒業しても志麻さん古民家ロケには8度目の参加となるフリーアナウンサーの岩田、スタジオでロケの様子を見て自ら志願したともしげがお手伝いとして参戦。主な作業は庭に面した縁側の床面作り。工具を器用に使いこなし職人さんからも高評価を得る浮所に対し、使い方の練習だけで四苦八苦するともしげと岩田。

一方、志麻さんはジブリ映画『借りぐらしのアリエッティ』風の食糧庫作りの作業。そしてもちろん作業後のおもてなしもしっかり準備。スタミナのつく多国籍フルコースには、作業を手伝った食いしん坊3人も大満足！