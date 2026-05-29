【「還暦姫」1巻】 5月29日 発売 価格：880円

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小学館は、マンガ「還暦姫」の1巻を5月29日に発売する。価格は880円。

本作は「GANTZ」や「いぬやしき」で知られる奥浩哉氏による新連載。今回は“還暦おじさん”を題材に選んでいる。

物語の舞台は妻なし、子供なし、還暦間近のオジさん6人が住んでいるシェアハウス。「飲むと自分が望む自由な姿に変身できる」という怪しい薬の存在を知った彼らは、誰かひとりがそれを飲むことになる。

【「還暦姫」1巻あらすじ】

このおじさんの中から１人、女の子になる？

『変[HEN]』『GANTZ』『いぬやしき』『GIGANT』---常に想像力を刺激し続ける大ヒット作家が選んだ次の主人公は---還暦おじさん!!?

「この中で誰かひとり、若い女の子になってもらう」

それは、唐突な一言から始まった。

舞台は妻なし、子供なし、還暦間近のオジさん6人が済むシェアハウス。同じ世代で気の合うオタク仲間たちで毎日平和に暮らしていたが、ある時、「飲むと自分が望む自由な姿に変身できる」という怪しい薬の存在を知ったことから、誰かひとりがそれを飲むということになり……

(C)奥浩哉／小学館

