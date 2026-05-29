「還暦姫」1巻が本日発売！ “還暦おじさん”を主役とした奥浩哉氏の新作おじさんの中から1人が女の子に……
【「還暦姫」1巻】 5月29日 発売 価格：880円
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このおじさんの中から１人、女の子になる？
それは、唐突な一言から始まった。
(C)奥浩哉／小学館
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小学館は、マンガ「還暦姫」の1巻を5月29日に発売する。価格は880円。
本作は「GANTZ」や「いぬやしき」で知られる奥浩哉氏による新連載。今回は“還暦おじさん”を題材に選んでいる。
物語の舞台は妻なし、子供なし、還暦間近のオジさん6人が住んでいるシェアハウス。「飲むと自分が望む自由な姿に変身できる」という怪しい薬の存在を知った彼らは、誰かひとりがそれを飲むことになる。
【「還暦姫」1巻あらすじ】
📕書影完成！📕- 還暦姫@コミックス5月29日発売❣️ (@GIGANT_superior) May 15, 2026
5月29日頃発売
奥浩哉 4年ぶりの最新作『還暦姫』第1集の書影が完成いたしました！
目印は記念写真のようなオジさんたちの笑顔です🌟
ぜひお買い求めください!!!!!!
試し読み⇩https://t.co/gA7Y6jpReL#奥浩哉 #還暦姫 pic.twitter.com/2fBdVrMdmx
このおじさんの中から１人、女の子になる？
『変[HEN]』『GANTZ』『いぬやしき』『GIGANT』---常に想像力を刺激し続ける大ヒット作家が選んだ次の主人公は---還暦おじさん!!?
「この中で誰かひとり、若い女の子になってもらう」
それは、唐突な一言から始まった。
舞台は妻なし、子供なし、還暦間近のオジさん6人が済むシェアハウス。同じ世代で気の合うオタク仲間たちで毎日平和に暮らしていたが、ある時、「飲むと自分が望む自由な姿に変身できる」という怪しい薬の存在を知ったことから、誰かひとりがそれを飲むということになり……
(C)奥浩哉／小学館