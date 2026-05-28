ぐるナイ カンヌ俳優、千鳥・大悟がゴチに登場！
【ゴチになります27 第11戦】
ゲストは千鳥・大悟さん！
テーマは“おっさんに学ぼうゴチ”
大悟さんの名言クイズや、特技を披露！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】EX−nishiazabu（エクス ニシアザブ）
【住所】東京都港区西麻布1-15-1 森口ビル1F
【電話番号】03-6447-1799
【営業時間】
17:00〜23:00(L.O.22:00)
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】不定休
【アクセス】
・地下鉄千代田線 乃木坂駅 5番出口 より徒歩6分
・地下鉄日比谷線 六本木駅 2番出口 より徒歩10分
【お店紹介】
食とARTと音楽をテーマに六本木・西麻布で愛される隠れ家モダンスパニッシュレストラン「EX−nishiazabu」。
スペイン料理を一度分解し、食材や調理法を再構築し、それらの枠を超えたモダンスパニッシュを創造しており、定番のものから独創性と、こだわりに溢れたものまで多数ご用意。
スタイリッシュな空間で様々なアートとシェフこだわりのモダンスパニッシュをぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：1万円8000円
自腹額：12万5200円 大悟 食事代支払い
おみや：2万1000円 増田貴久 おみや代支払い