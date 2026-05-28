【ゴチになります27 第11戦】

ゲストは千鳥・大悟さん！

テーマは“おっさんに学ぼうゴチ”

大悟さんの名言クイズや、特技を披露！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】EX−nishiazabu（エクス ニシアザブ）

【住所】東京都港区西麻布1-15-1 森口ビル1F

【電話番号】03-6447-1799

【営業時間】

17:00〜23:00(L.O.22:00)

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】不定休

【アクセス】



・地下鉄千代田線 乃木坂駅 5番出口 より徒歩6分

・地下鉄日比谷線 六本木駅 2番出口 より徒歩10分

【お店紹介】

食とARTと音楽をテーマに六本木・西麻布で愛される隠れ家モダンスパニッシュレストラン「EX−nishiazabu」。

スペイン料理を一度分解し、食材や調理法を再構築し、それらの枠を超えたモダンスパニッシュを創造しており、定番のものから独創性と、こだわりに溢れたものまで多数ご用意。

スタイリッシュな空間で様々なアートとシェフこだわりのモダンスパニッシュをぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：1万円8000円

自腹額：12万5200円 大悟 食事代支払い

おみや：2万1000円 増田貴久 おみや代支払い

1位佐野勇斗（−200円）1万7800円2位倉科カナ（−300円）1万7700円3位増田貴久（−600円）1万7400円4位せいや（＋1400円）1万9400円5位白石麻衣（−2100円）1万5900円6位岡村隆史（−2900円）1万5100円最下位大悟（＋3900円）2万1900円

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