辛くない！子どもも食べられる「塩麻婆豆腐」のレシピ【大人もちゃんとおいしい】

大人が食べたい麻婆豆腐は、子どもが食べられない。

子どもに合わせて作った麻婆豆腐じゃ、大人はものたりない……。



そんなときにおすすめなのが「枝豆入り塩麻婆豆腐」。

辛くない&枝豆が入っているので、子どもはもちろん家族みんなにおすすめ！ じんわりとうまみを感じる塩ベースの麻婆豆腐は、大人の舌も満足させてくれる味わいですよ♪

「枝豆入り塩麻婆豆腐」のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……150g

絹ごし豆腐（大）……1丁（約350g）

枝豆（さやつき・ゆでたもの）……100g

ねぎのみじん切り……1/3本分

にんにくのみじん切り……1かけ分





作り方

〈煮汁〉砂糖……大さじ1鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1塩……小さじ1/2こしょう……小さじ1/3水……3/4カップ〈水溶き片栗粉〉片栗粉……小さじ2水……小さじ2ごま油……小さじ1サラダ油……小さじ1

（1）豆腐はペーパータオルで水けを押さえて、2cm角に切る。水溶き片栗粉の材料と、煮汁の材料をそれぞれ混ぜる。



（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、ひき肉を入れて、ほぐしながら色が変わるまで炒める。にんにくを加えて炒め、香りが立ったら煮汁と豆腐を順に加え、5分ほど煮る。枝豆はさやから出し、薄皮を取る。



（3）ねぎと枝豆を加えてさっと混ぜ、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから回し入れる。手早く混ぜてとろみをつけ、ごま油を加えてさっと混ぜてできあがり。

さっぱりとした塩味の麻婆に、枝豆の食感&色合いがいいアクセントに。

しみじみとした深みのあるおいしさで、老若男女問わずおいしく食べられる味です。



豆腐、ひき肉、枝豆と、一皿にたんぱく質がたっぷりなのもうれしい！

ぜひぜひ、日々の献立のレパートリーに追加してくださいね。