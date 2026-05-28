辛くない！子どもも食べられる「塩麻婆豆腐」のレシピ【大人もちゃんとおいしい】
大人が食べたい麻婆豆腐は、子どもが食べられない。
子どもに合わせて作った麻婆豆腐じゃ、大人はものたりない……。
そんなときにおすすめなのが「枝豆入り塩麻婆豆腐」。
辛くない&枝豆が入っているので、子どもはもちろん家族みんなにおすすめ！ じんわりとうまみを感じる塩ベースの麻婆豆腐は、大人の舌も満足させてくれる味わいですよ♪
「枝豆入り塩麻婆豆腐」のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……150g
絹ごし豆腐（大）……1丁（約350g）
枝豆（さやつき・ゆでたもの）……100g
ねぎのみじん切り……1/3本分
にんにくのみじん切り……1かけ分
砂糖……大さじ1
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
塩……小さじ1/2
こしょう……小さじ1/3
水……3/4カップ
〈水溶き片栗粉〉
片栗粉……小さじ2
水……小さじ2
ごま油……小さじ1
サラダ油……小さじ1
作り方
（1）豆腐はペーパータオルで水けを押さえて、2cm角に切る。水溶き片栗粉の材料と、煮汁の材料をそれぞれ混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、ひき肉を入れて、ほぐしながら色が変わるまで炒める。にんにくを加えて炒め、香りが立ったら煮汁と豆腐を順に加え、5分ほど煮る。枝豆はさやから出し、薄皮を取る。
（3）ねぎと枝豆を加えてさっと混ぜ、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから回し入れる。手早く混ぜてとろみをつけ、ごま油を加えてさっと混ぜてできあがり。
さっぱりとした塩味の麻婆に、枝豆の食感&色合いがいいアクセントに。
しみじみとした深みのあるおいしさで、老若男女問わずおいしく食べられる味です。
豆腐、ひき肉、枝豆と、一皿にたんぱく質がたっぷりなのもうれしい！
ぜひぜひ、日々の献立のレパートリーに追加してくださいね。