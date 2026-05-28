無料・先着140名、Geminiで学ぶ2日間！ 東京工芸大学「生成AI活用講座」

生成AIを「使いこなす力」を高校生のうちから身につけられる講座が、神奈川県厚木市の大学キャンパスで開催されます。

東京工芸大学は、工学分野を目指す高校生を対象とした「生成AI活用講座」を2026年8月に開講し、AIを思考パートナーとして活用する実践的なスキルを2日間で習得できるプログラムを提供します。

参加費は無料で、1年生から3年生まで文理問わず受講できます。





開催日程：2026年8月3日（月）・4日（火）10:00〜16:00（途中休憩あり）会場： 東京工芸大学 厚木キャンパス（PC演習室）参加対象：高校1〜3年生（ 文系 理系 問わず、専門知識不要）定員：各回140名（先着順）参加費：無料講師：大嶋 正人 教授見学：保護者・教育関係者に限り可能（事前申込制）申込受付開始：6月下旬頃を予定

東京工芸大学が開講するこの講座は、生成AIに作業を丸投げするのではなく、出力結果を自分で考えて検証しながら安全に使う力を養うことを目的としています。

AI時代に求められる技術スキルと倫理的思考を高校生のうちから習得できる2日間のプログラムで、1923年創立・2023年に創立100周年を迎えた工芸系大学ならではの実学教育の一環として位置づけられています。

参加者一人ひとりに講座専用のGoogleアカウントが発行され、東京工芸大学が導入しているGoogleの教育向け生成AI「Gemini」を活用した座学とミニワークが実施されます。

2日間の講座修了後には「修了証」が授与され、講座内で作成した「プロンプト集」などの成果物を持ち帰ることができます。

講座で習得できること





講座では、生成AIから的確な回答を引き出すプロンプトの作成方法を実践的に学びます。

テキストから画像を生成する体験も含まれており、生成AIの出力を批判的に検証しながら思考パートナーとして活用する姿勢を身につける内容になっています。

受講に専門知識は不要で、情報系・工学系を目指す高校生はもちろん、文系志望の高校生も対象となっています。

近年、著作権や倫理面での適切な判断が求められる場面が増加する中、安全かつ自ら考えてAIを活用できる力を育てることに重点が置かれています。

講座後も1か月間使えるアカウント





2日間のスケジュールは、午前の座学から午後のワークへと段階的に構成されています。

講座内で発行されるGoogleアカウントは受講後も1か月間有効で、自宅からログインして講座内容の復習や演習を継続できます。

東京工芸大学 厚木キャンパスについて





本講座の会場となる厚木キャンパスは神奈川県厚木市に所在し、1966年設置の工学部が置かれています。

情報学系・工学系・建築学系の3学系を有し、すべての学系で情報基礎を幅広く学べる教育環境が整っています。





キャンパス外観はモダンな施設が並び、PC演習室を備えたデジタル学習環境が整備されています。

工学部では生成AI活用に関する講義も多数開講されており、入学前教育から学部・大学院まで一気通貫した生成AI教育体制が構築されています。

参加定員は各回140名（先着順）で、申込受付は2026年6月下旬頃に開始される予定です。

保護者や教育関係者は事前申込により見学参加が可能で、申込の詳細は東京工芸大学の公式サイトに掲載されます。

東京工芸大学「生成AI活用講座」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加するためにパソコンの持参は必要ですか？

A. 会場は厚木キャンパスのPC演習室で、参加者一人ひとりに講座用のGoogleアカウントが発行されます。

持参パソコンの要否などの詳細は、6月下旬頃に開始される申込受付の案内とともに東京工芸大学の公式サイトに掲載されます。

Q. 2日間のうち1日だけの参加は可能ですか？

A. プレスリリースでは2日間のプログラムとして案内されており、修了証は2日間の講座終了後に授与されます。

1日のみの参加可否については、申込受付開始時に東京工芸大学から案内されます。

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