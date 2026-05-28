「OG-03 オプティマスプライム」など「トランスフォーマー」新商品が6月5日に予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」新商品の6月5日に予約受付を開始する。
トランスフォーマー公式Xアカウントにて商品ラインナップが公開され、「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」から「OG-03 オプティマスプライム」、あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ第15弾「C-15 ラチェット」が登場。
そして、「トランスフォーマーニューレジェンズ」より大型アイテム「ギガストーム」が登場。「スタジオシリーズ」からはディセプティコンの「アストロトレイン」、「スカイワープ」、「ショックウェーブ」がラインナップ。
さらに、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズから「モンストラクター」が登場する。
OVERGEAR- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026
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◢◤予約開始間近！◢◤
トランスフォーマーから「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」からオプティマスプライムが登場！
<2026年6月5日（金）より予約開始！>
■OG-03 オプティマスプライム pic.twitter.com/l9VNkcfCij
NEW LEGENDS- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026
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「トランスフォーマーニューレジェンズ」より、「ギガストーム」が登場！
<2026年6月5日（金）より予約開始！>
■NL-04 ギガストーム pic.twitter.com/BiYBMKnJXZ
MISSINGLINK- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026
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あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ。
その第15弾にはサイバトロンの看護員、「ラチェット」が登場！
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STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026
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歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！
<2026年6月5日（金）より予約開始！>
■TS-34 アストロトレイン
■TS-35… pic.twitter.com/Uaxu0qasCo
T-SPARK ZONE EXCLUSIVE- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026
AGE OF THE PRIMES
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国内：タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定に「エイジ・オブ・ザ・プライム」から「モンストラクター」が登場！… pic.twitter.com/5j8PV18gKi
(C)TOMY