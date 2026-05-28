【「トランスフォーマー」新商品】 6月5日 予約開始

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」新商品の6月5日に予約受付を開始する。

　トランスフォーマー公式Xアカウントにて商品ラインナップが公開され、「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」から「OG-03 オプティマスプライム」、あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ第15弾「C-15 ラチェット」が登場。

　そして、「トランスフォーマーニューレジェンズ」より大型アイテム「ギガストーム」が登場。「スタジオシリーズ」からはディセプティコンの「アストロトレイン」、「スカイワープ」、「ショックウェーブ」がラインナップ。

　さらに、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズから「モンストラクター」が登場する。

(C)TOMY