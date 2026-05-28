【「トランスフォーマー」新商品】 6月5日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」新商品の6月5日に予約受付を開始する。

トランスフォーマー公式Xアカウントにて商品ラインナップが公開され、「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」から「OG-03 オプティマスプライム」、あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ第15弾「C-15 ラチェット」が登場。

そして、「トランスフォーマーニューレジェンズ」より大型アイテム「ギガストーム」が登場。「スタジオシリーズ」からはディセプティコンの「アストロトレイン」、「スカイワープ」、「ショックウェーブ」がラインナップ。

さらに、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズから「モンストラクター」が登場する。

OVERGEAR

New product coming soon!

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◢◤予約開始間近！◢◤

トランスフォーマーから「リアルメカ」をコンセプトとした新シリーズ「OVERGEAR」からオプティマスプライムが登場！



<2026年6月5日（金）より予約開始！>

■OG-03 オプティマスプライム pic.twitter.com/l9VNkcfCij - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026

NEW LEGENDS

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◢◤予約開始間近！◢◤

「トランスフォーマーニューレジェンズ」より、「ギガストーム」が登場！



<2026年6月5日（金）より予約開始！>

■NL-04 ギガストーム pic.twitter.com/BiYBMKnJXZ - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026

STUDIO SERIES

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◢◤予約開始間近！◢◤

歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！



<2026年6月5日（金）より予約開始！>

■TS-34 アストロトレイン

■TS-35… pic.twitter.com/Uaxu0qasCo - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026

T-SPARK ZONE EXCLUSIVE

AGE OF THE PRIMES

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◢◤予約開始間近！◢◤

国内：タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定に「エイジ・オブ・ザ・プライム」から「モンストラクター」が登場！… pic.twitter.com/5j8PV18gKi - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 28, 2026

(C)TOMY