ソフトバンクと3年ぶりの対戦

■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）

巨人の田中将大投手が27日、東京ドームでのソフトバンク戦前に取材に応じた。28日の先発に向けて意気込みを語り、さらに阿部慎之助前監督の辞任についても「みんなでこの状況を乗り越えていくことが大事」と前を向いた。

登板前日の調整を終えた田中将は、26日に発表となった阿部前監督の辞任騒動について胸中を問われた。37歳のベテランは「うーん……チームとしてもそうだし、選手一人一人、これまでもやっぱりいろんな、なんて言うんですかね、困難を乗り越えてきて、みんな今があると思うんで、ここもしっかりとチームみんなでこの状況を乗り越えていくことが大事かなと思います」と神妙な面持ちで語った。

ここまで7試合に登板して3勝2敗、防御率2.72と安定した成績を残している。8試合目にして東京ドームでは今季初登板となる。「どの球場でも声援はいただけるので。ですけど本拠地はね、球場ぐるっと声援をもらえますから。本拠地のホームアドバンテージを生かすことができればなと思いますね」と、楽しみにしていた。



強力ソフトバンク打線との対戦へ向け「勝利につながる投球ができれば。相手打線を上回ることができるように投げたいと思います」。大声援を背に、4勝目を狙う。（Full-Count編集部）