記事ポイント 塩スクラブ×ミネラルクレイのダブル処方で毛穴汚れを徹底除去天然ミントとメントールのひんやり冷涼感が夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、150g 2,750円（税込） 塩スクラブ×ミネラルクレイのダブル処方で毛穴汚れを徹底除去天然ミントとメントールのひんやり冷涼感が夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、150g 2,750円（税込）

夏になると皮脂や汗が増え、頭皮の毛穴に汚れが蓄積しやすくなります。

ベタつきやニオイ、根元のぺたんこ感、抜け毛やうねりといった夏特有の悩みに着目した頭皮用スクラブ洗浄料が登場します。

「無添加主義®」を掲げるハーバー研究所から、数量限定の新商品が2026年7月21日（火）に発売されます。

ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」





商品名：リフレッシュスカルプウォッシュ容量：150g価格：2,750円（税込）発売日：2026年7月21日（火）販売：ハーバー研究所 通信販売（オンラインショップ）および全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）

『リフレッシュスカルプウォッシュ』は、フランス産海塩を用いた塩スクラブが毛穴の汚れや角栓を物理的に掻き出し、天然由来のマリンクレイが毛穴の奥の皮脂や老廃物を吸着する、ダブルアプローチの頭皮用スクラブ洗浄料です。

ジェラートのようなシャリシャリとしたテクスチャーが特徴で、水となじませるとやわらかくなり頭皮全体に密着します。

保湿成分のヒアルロン酸Naも配合されており、洗浄後の乾燥を防ぎながら頭皮環境を整えます。

天然ミント（ハッカ葉油）とメントール（乳酸メンチル）のやさしい清涼感が、暑さで蒸れた頭皮を爽やかに保ちます。

クールミントの香りで、夏の洗髪タイムにひんやりとした心地よさをもたらします。

毛穴詰まりが解消されることで、根元からふんわり立ち上がるボリューム感と、指通りさらさらの仕上がりが得られます。

配合成分の特徴

フランス産海塩（海塩）は地中海で産出された塩で、マグネシウムやカリウムなどのミネラルを豊富に含むスクラブ剤です。

マリンクレイ（海シルト）は泥の微粒子が毛穴の奥の皮脂汚れや老廃物を吸着し、洗い流した後もミネラルが肌のキメを整えてうるおいを守る皮膚コンディショニング成分として働きます。

月見草の種子から抽出される月見草エキス（メマツヨイグサ種子エキス）も配合されており、ベタつきをすっきり洗い流してさらさら髪へ導きます。

ハーバー研究所の「無添加主義®」





ハーバー研究所は創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を掲げ、すべての化粧品にその理念を反映しています。

「5つの無添加」を守り続けることが同ブランドの一貫した処方方針となっています。

夏特有の頭皮悩みに特化したフランス産海塩とマリンクレイのダブル処方が、1回の洗浄で毛穴汚れと乾燥の両方にアプローチします。

数量限定のため、7月21日（火）の発売以降、なくなり次第終了となります。

ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 通常のシャンプーと併用できますか？

A. 『リフレッシュスカルプウォッシュ』は頭皮用スクラブ洗浄料として、通常のシャンプーとは別に使用する商品です。

使用方法の詳細はハーバー研究所のフリーダイヤル（0120-82-8080）または公式サイトに案内されています。

Q. 発売日以降、いつでも購入できますか？

A. 数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売終了となります。

オンラインショップでは2026年7月21日（火）の11:00頃より購入できるようになります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 塩スクラブ×クレイで夏の毛穴汚れを一掃！ ハーバー研究所「リフレッシュスカルプウォッシュ」 appeared first on Dtimes.