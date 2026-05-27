可愛いビジュにズッキューーン！！【スタバ】暑い日に飲みたい♡「苺ドリンク」

5月11日より【スターバックス】で販売がスタートしたのは、苺の魅力をぎゅっと詰め込んだ贅沢な「苺ドリンク」。苺らしい甘酸っぱさを味わえるのはもちろん、華やかで可愛らしいビジュアルも話題を集めています。そこで今回は、毎年大好評の苺が主役のドリンクを紹介します。

今年は果肉入りでさらに贅沢に

「ごろっと イチゴ ミルク」は、2025年に大きな話題を集めた「THE 苺 ミルク」をベースにした苺ドリンク。今回は果肉入りのソースに変更し、シロップの種類も変えることで、より苺の味わいが楽しめるようになっているんだそう。果肉の赤とミルクの白の二層がドリンクの華やかさを演出しています。

あの人気カスタムのような仕上がり！？

「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」も、5月11日に新しく登場した苺ドリンク。スタバの苺ドリンクでは、チョコレートを組み合わせるカスタムが人気ですが、今回の新作では@megumiko_maniaさんも「まるで飲むアポロみたい」と、カスタムをそのままドリンクにしたような仕上がりを大絶賛しています。

果肉 × ソーダが暑い日にぴったり

今年も絶賛販売中の「チラックス ソーダ ストロベリー」（写真左）。昨年よりもストロベリー果肉を増量したため、さらに贅沢感のあるフルーツソーダに進化しました。@bucks__bucksさんは「チャイシロップ多め（100ml）」「氷少なめの液量多め」で、クラフトコーラ風にカスタマイズ。スパイスの風味をアクセントにした爽快感は、暑い日にぴったりです。

果肉感を楽しむ、ゆずシトラス

フルーツの果肉感を楽しむなら「チラックス ソーダ ゆずシトラス」もおすすめ。苺は使われていないものの、グレープフルーツやレモンといった柑橘類とゆずの果皮をミックスしたシトラス果肉が入っているため、苺とは違った爽快感が楽しめます。

苺の果肉感や甘酸っぱさを楽しめる【スターバックス】の「苺ドリンク」。毎年、多くの人に注目される人気ドリンクは、今年も期待を裏切らない仕上がりのようです。見た目も味も楽しめる人気ドリンクを、終売前にぜひ味わってみてください。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@bucks__bucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる