【週刊FLASH 6月9・16日号】 5月26日発売 価格：600円

「週刊FLASH」5月26日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は「週刊FLASH」6月9・16日号を5月26日に発売した。価格は600円。

今号の表紙と巻頭には、“令和のグラビアクイーン”と呼ばれて久しい沢口愛華さんが登場。10ページにわたり、圧倒的な存在感を示している。

また、天野ちよさんは自身初の写真集から厳選カットを初解禁。天木じゅんさんは親友・永尾まりやさんが撮影した卒業グラビアを披露。百田彩夏さんの爽やかなグラビアも掲載される。

さらに、レースクイーン・愛染のえるさんが初めてのグラビアに挑戦。星野琴さんは圧倒的なボディを魅せてくれる。アイドルグループ「僕が見たかった青空」の八木仁愛さんも登場し、透明感と清純さが際立つグラビアを披露する。

【沢口愛華さん】

沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔

FLASHデジタル写真集「nnocent white」沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔

【天野ちよさん】

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【天木じゅんさん】

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)

【百田彩夏さん】

百田彩夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

FLASHデジタル写真集「向日葵を君に」百田彩夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

【愛染のえるさん】

愛染のえる(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

FLASHデジタル写真集「あなた色に染まる」(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

【星野琴さん】

星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎髙橋慶佑

FLASHデジタル写真集「DANGER ZONE」星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎髙橋慶佑

【八木仁愛さん】

八木仁愛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎後野順也