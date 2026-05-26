【グラビア】グラビアクイーン・沢口愛華さんが表紙＆巻頭「週刊FLASH」6月9・16日号本日発売
【週刊FLASH 6月9・16日号】 5月26日発売 価格：600円
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「週刊FLASH」5月26日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
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光文社は「週刊FLASH」6月9・16日号を5月26日に発売した。価格は600円。
今号の表紙と巻頭には、“令和のグラビアクイーン”と呼ばれて久しい沢口愛華さんが登場。10ページにわたり、圧倒的な存在感を示している。
また、天野ちよさんは自身初の写真集から厳選カットを初解禁。天木じゅんさんは親友・永尾まりやさんが撮影した卒業グラビアを披露。百田彩夏さんの爽やかなグラビアも掲載される。
さらに、レースクイーン・愛染のえるさんが初めてのグラビアに挑戦。星野琴さんは圧倒的なボディを魅せてくれる。アイドルグループ「僕が見たかった青空」の八木仁愛さんも登場し、透明感と清純さが際立つグラビアを披露する。【沢口愛華さん】
沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔
FLASHデジタル写真集「nnocent white」沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔【天野ちよさん】
天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁【天木じゅんさん】
天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)【百田彩夏さん】
百田彩夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ
FLASHデジタル写真集「向日葵を君に」百田彩夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ【愛染のえるさん】
愛染のえる(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典
FLASHデジタル写真集「あなた色に染まる」(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典【星野琴さん】
星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎髙橋慶佑
FLASHデジタル写真集「DANGER ZONE」星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎髙橋慶佑【八木仁愛さん】
八木仁愛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎後野順也