『くりぃむナンタラ』名物企画「プロレスクイズ」後楽園大会が開催！予選会に豪華メンバー参戦

くりぃむしちゅーの2人が全力かつ大マジメに“バカバカしい笑い”を純度100パーセントで届けるバラエティ『くりぃむナンタラ』。

6月11日（木）には、これまで4回行われてきた名物企画「新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP」を後楽園ホールで開催。さらに、「TELASA（テラサ）」にて独占生中継することが決定している。

5月25日（月）の放送では、このイベントの出場権をかけた選抜予選会が行われ、ウルフアロン、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、タイチ、YOH、上村優也、安納サオリ、ウナギ・サヤカ、朱里、伊藤麻希、サイプレス上野、良ちゃん（鬼越トマホーク）、長友彩海（AKB48）、宮澤聡（ジグザグジギー）、本間キッド（や団）、野上慎平・三谷紬（ともにテレビ朝日アナウンサー）が参戦。

現役レスラーや芸人、アイドル、ラッパーなど、幅広いジャンルで活躍するプロレスファンが集結し、真剣勝負に挑んだ。

「後楽園にはお客さんがいるから、いつもみたいに難クセつけて復活とかできない」という有田哲平の言葉に、上田晋也も「『こんな問題 間違えて！』って思っている人も多いだろうしね」と激しく同意。

棚橋弘至MCのもと、おふざけなしで“本当に強い人”を決める真剣勝負を繰り広げた。

◆おふざけなしのガチバトル！

後楽園大会には、すでに有田、ユリオカ超特Q、正体不明のミスターXの出場が決定しているため、16名で残りの4席を争うことに。

クイズは全員に出題。3問終わるごとに成績の悪かった人が脱落していき、最後まで勝ち残った人が後楽園への切符を手にする。

チーム戦だったこれまではイチャモン・難クセ上等で復活してきた解答者チームだが、今回は個人戦のため、イチャモン厳禁。プロレスファンのプライドをかけた熱い戦いに。

しかし、有田が「すごく基本的な問題」という人物当てクイズや、「歴史に残る試合」から出題されたファンなら絶対知っているべき問題で大波乱。序盤からあっさり脱落するメンバーが。

また、大仁田厚のファンを公言する松井が、「大仁田の革ジャンに書かれた文字は？」という初級問題でまさかの大失態。

さらに、MCを務める新日本プロレスの社長・棚橋に関するクイズも登場。棚橋から「これは全員に正解してほしい」とやんわりプレッシャーをかけられてしまったウルフら現役レスラーたちは？

この激戦の末、ついに後楽園大会出場者が決定する後半戦は、6月1日（月）に放送される。

◆「6.11後楽園大会」を独占生中継！

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、『6.11新日本プロレスクイズ！間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール大会』を独占生中継。会場に行けない人もリアルタイムでイベントを楽しめる。

すでに出場が決定しているミスターXの正体とは？ さらにSPゲストも登場？

見どころ満載で展開される熱き戦いの行方に注目だ。

◆くりぃむしちゅーコメント

有田「四方八方お客さんいるので、今までみたいに、『ちょっと一回カメラ止めて、もう一回復活させて』とかできない（笑）」

上田「ならば1、2問目で終了みたいなことも多々あるからな（笑）」

有田「言いたくないけど、そういうこともありました。ただ今回はガチなので！」

有田「めちゃくちゃ盛り上がるイベントになりそうですから。グッズも出ます。めちゃくちゃかっこいいグッズが」

上田「皆さんに楽しんでいただければ」

有田「是非、皆さん盛り上がっていただければと思います！」