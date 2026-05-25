24日“国立競技場”で行われたエスパルス戦には今シーズンJ1で最多となる5万3000人あまりが集結

サポーターに向けた特別な新幹線も運行しました！



24日、午前10時の静岡駅には。



（岩本アナウンサー）

「静岡駅構内にいるんですがご覧ください！どこを見ても360度オレンジ！オレンジ！オレンジ！靴から頭の先までグッズを身につけたサポーターの皆さんが続々と集まっています。

いやまだ1時間前ですよ発車まで！熱気がすごい！」





“国立”で行われるガンバ大阪戦に向かうサポーターのために、特別に運行された新幹線が静岡駅発、東京駅着の「しみず号」。（乗客)Ｑどんなところが楽しみですか？「車内での盛り上がり！」「みんなと行けるとこです。みんなと一緒に応援できる」「これはもう直通だからね！」「ノンストップだから静岡から東京駅まで」「エスパルス！ノンストップで頑張るぞ！」「勝つよ！」一編成貸し切りの新幹線は、プロスポーツクラブ初！およそ1100席、用意されたチケットは、わずか10分で完売しました！そして午前11時すぎ、いよいよエスパルス新幹線が静岡駅へ。気になる車内の様子は…（ 岩本アナウンサー）「新幹線の車内にやってきたんですが、もちろん車内も特別仕様となっておりまして、まず下から行きますよオレンジカーペットにさらに窓の横にはエスパルスのペナント！そして上にはパルちゃんの飾り！さらにさらにヘッドレスのカバーもエスパルス仕様となっております！もうファン・サポーターの方にはたまらない空間が広がっています」もちろん車内はこの日限定！特別なエスパルス仕様に！Q実際にこの特別な新幹線乗ってみていかがですか？（乗客）「最高っすね！最高！こういうの、いろいろ持ち帰っていいらしくて楽しいです！」「最高です！」「ドキドキしてます。盛り上がるんだろうなこれから！っていうところで！これから試合が楽しみです」車内では、OBの伊東輝悦アンバサダーによる特別プログラムの放送も。すべてが「エスパルス」に染まる夢の空間。国立決戦に向けサポーターの気持ちも昂ります。Qどんな試合を楽しみにされていますか？（乗客）「とにかく勝ちロコ5度目の正直なので勝ちロコしたいです」「同じく！そうです！勝ちロコしたいです」静岡駅からおよそ1時間、あっという間にエスパルス新幹線は、東京駅に到着しました。